Dan Alexa, văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Locul unde au fost surprinși

Câștigătorul emisiunii Asia Express, Dan Alexa, a fost văzut în compania fostei prezentatoare Andreea Marin. Fostul fotbalist și antrenor român a fost surprins într-un loc neașteptat, unde a ținut un discurs. Despre ce este vorba, de fapt, între cele două vedete.

Dan Alexa și Andreea Marin, surprinși împreună

Dan Alexa (46 ani) a trecut prin momente neplăcute în urmă cu câteva zile. . Aeronava nu a primit acceptul de a decola de pe aeroportul din Bruxelles din cauza crizei carburanților. Printre pasagerii s-a numărat și președintele InfoCons.

Evenimentul nefericit s-a petrecut după ce fostul jucător de fotbal a fost prezent în Parlamentul European. A vorbit în calitate de lider în integrarea rezilienței mentale și a excelenței performanței în sportul profesionist. Totul a avut loc în cadrul proiectului „Prevenția în sănătatea mintală în era digitală în Europa – Instrumente digitale, expertiză umană și protecția minorilor”.

Printre invitații de seamă s-a numărat și o fostă prezentatoare. Astfel, învingătorul de la Asia Express a fost surprins alături de Andreea Marin (51 ani). Cei doi au fost văzuți la scurtă vreme după ce s-a vehiculat că sportivul a fost .

Nici atunci și nici acum antrenorul de la Poli Timișoara nu a discutat despre această apropiere. Cel mai probabil cele două vedete se cunosc de multă vreme. Fosta moderatoare de la TVR 1 este una dintre cele mai apreciate din televiziunea română. Frumoasa brunetă are o carieră lungă în spate.

„Sănătatea mintală reprezintă una dintre cele mai importante provocări de sănătate publică la nivelul Uniunii Europene, având un impact direct asupra bunăstării individuale, coeziunii sociale, productivității economice și sustenabilității sistemelor de sănătate”, a anunțat InfoCons, legat de discursul ținut de Dan Alexa, pe .

Mesajul transmis de Andreea Marin

Dan Alexa nu a făcut nicio declarație despre evenimentul în care a fost în prim-plan. În schimb, Andreea Marin, care a fost invitată pe post de moderator, a oferit detalii. Fosta moderatoare TV a lăsat un mesaj amplu pe rețelele de socializare, la ieșirea din Parlamentul European.

A subliniat că evenimentul de pe 24 martie 2026 a fost unul cu greutate, pentru că privește direct viitorul copiilor noștri. De asemenea, are o importanță deosebită și pentru societatea din care facem parte, indiferent de vârsta pe care o are fiecare om în buletin.

„Trăim într-o perioadă în care tehnologia avansează mai repede decât capacitatea noastră emoțională de a procesa schimbarea.

Dezbaterea a fost despre nevoia de echilibru și despre vulnerabilitate, despre responsabilitate publică și despre felul în care instrumentele digitale pot deveni un sprijin real, însă doar atunci când sunt construite cu discernământ, etică și expertiză umană.

Eveniment găzduit de Ștefan Musoiu, membru al Parlamentului European și organizat de Aigency Solution, echipa care a construit și aplicația LENU dedicată sănătății mintale.

Personalități din domenii diverse și cu putere de decizie și schimbare legislativă au prezentat subiectul din perspective diferite: specialiști în sănătatea mintală, persoane publice sau antreprenori cu performanțe notabile, decidenți politici la nivel european și național, reprezentanți ai diplomației, specialiști în securitate cibernetică, jurnaliști, etc”, a scris Andreea Marin, în mediul online.