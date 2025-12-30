CE TREBUIE SĂ ȘTII Dan Alexa o vede pe Universitatea Craiova campioană în SuperLiga

Universitatea Craiova încheie anul din postura de lider al SuperLigii, iar performanța oltenilor continuă să stârnească reacții puternice din lumea fotbalului. Dan Alexa este convins că echipa din Bănie are toate atuurile pentru a merge până la capăt în lupta pentru titlu și subliniază rolul esențial jucat de Mirel Rădoi în construcția actualei formații.

În cadrul unui interviu acordat la un eveniment organizat la Sala Sporturilor din Brașov, Dan Alexa a vorbit despre realizările oltenilor din acest an. Acesta nu s-a ferit de cuvinte și a ținut să-i aducă laude și lui Mirel Rădoi, fostul tehnician al Universității.

„Mi-a părut rău de Craiova după meciul de la Atena, e un meci care se întâmplă la 10-20 de ani (n.r. eliminarea din Conference League). Atunci mi-am dat seama că Craiova poate să câștige campionatul, au arătat calitate. Mirel Rădoi a pus bazele, are merite incontestabile. Coelho este un tip inteligent, pentru că nu a schimbat multe, dar meritele lui Rădoi sunt incontestabile”, a declarat Dan Alexa, pentru .

35 de ani de când Universitatea Craiova nu a mai fost campioană de toamnă

Victoria în partida cu Csikszereda, ultima a anului 2025 din SuperLiga, a fost rezolvată de olteni încă din prima repriză. ”Dubla” lui David Matei și golul marcat de Carlos Mora au asigurat un avantaj consistent pentru trupa lui Filipe Coelho, care a arătat că a trecut peste eliminarea dramatică din Conference League.

În aceste condiții, . Este o performanță remarcabilă pentru ”alb-albaștri”, care nu au mai fost lideri la întreruperea campionatului de 35 de ani.

Mai exact din 8 decembrie 1990, data la care s-a pus punct primei părți a sezonului 1990-1991. Este și stagiunea în care Bănia a trăit ultima dată bucuria câștigării titlului pe prima scenă a fotbalului românesc.

Sorin Cârțu visează la repetarea istoriei: „Ar fi super să fie ca în ’90/’91!“

Universitatea Craiova a încheiat turul pe primul loc după 35 de ani, iar amintirile sezonului de event revin inevitabil în discuție. Sorin Cârțu, antrenorul care a trăit din plin acea perioadă chiar de pe banca tehnică, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre șansa echipei lui Coelho de a repeta istoria și despre forța pe care Universitatea Craiova a câștigat-o după momentele dificile din acest sezon. Nu în ultimul rând, pentru a „stagna“ pe prima poziție în SuperLiga.

„Primul gând este să recidiveze ceea ce s-a întâmplat atunci, să fie anul acesta exact ca cel din 90/91. Ar fi super pentru noi toți. Deocamdată, totuși, ne gândim în special la campionat, dar vedem ce va fi. Mă bucur foarte mult că s-a trecut peste impasul „Atena“. Până la urmă, tot ceea ce s-a realizat în această campanie internațională a fost foarte bine. Sigur, dacă mergeam în primăvara europeană ar fi fost ceva excepțional.

Faptul că am revenit pe primul loc, poziție pe care am mai fost la începutul campionatului cu Mirel Rădoi, contează enorm pentru noi. Putem trage o concluzie, așa, că a fost o simbioză între ceea ce a lucrat Rădoi și ceea ce face la ora actuală Coelho. Avem nevoie, acum, de continuitate! Trebuie făcută o analiză bună a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de 35 de jocuri. Totuși, rămân la ideea că lotul trebuie îmbunătățit. Ar mai fi nevoie de forțe proaspete“, a spus Sorin Cârțu, pentru FANATIK.