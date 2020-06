Dan Badea, despre părțile bune ale izolării: ”O perioadă absolut senzațională”

Dan Badea, prezentatorul „iUmor” de la Antena 1, a încercat să vadă și părțile bune ale celor două luni de izolare în care a fost nevoit să stea departe de platourile de filmare și de scenă. Comedianul mărturisește că i-a priit această perioadă pentru că a putut petrece mai mult timp alături de familie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Colegul lui Șerban Copoț de la Antena 1 a ținut să sublinieze faptul că o apreciază enorm pe iubita sa care în ultimul an a fost într-un fel de izolare de când a devenit mamă. Dan Badea consideră că partenera sa de viață este o eroină, cei doi fiind niște părinți foarte responsabili.

Prezentatorul a petrecut mai mult timp alături de familie în ultimele luni, reușind să prindă momente importante din viața băiețelului său, Arias. Comediantul s-a bucurat de o perioadă foarte frumoasă, mai ales că fiul său a făcut și primii pași.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prezentatorul „iUmor”, Dan Badea, mărturisiri despre perioada de izolare

Izolarea și lipsa de activități din ultimele 2-3 luni i-au prins bine prezentatorului iUmor și comediantului Dan Badea care s-a bucurat din plin de acestă perioadă, în sânul familiei. Acesta a avut parte de câteva bucurii pe care, poate, le-ar pierdut dacă ar fi mers la filmări.

Standupper-ul a declarat că se implică în creșterea și educarea fiului său în vârstă de 1 an și 2 luni de la care perioada aceasta a auzit și primele cuvinte. Dan Badea este încântat peste măsură că cel mic a reușit să articuleze cuvântul „ta-ta”.

ADVERTISEMENT

„Soţia mea este, pentru mine, o eroină. Ea, de un an, se află într-un fel de izolare, pentru că aşa este când ai un copil foarte mic. Nu am plecat mai deloc de când am devenit părinţi.

Într-un fel mă bucur mult pentru că am prins o perioadă absolut senzaţională a copilului, în care a început să meargă, i-am văzut primii paşi, i-am auzit primele cuvinte. Zice «ta-ta» la orice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu încerc să o ajut cât pot, încercăm să ne ţinem de un fel de program în care să mai avem şi un pic de timp pentru noi”, a declarat prezentatorul Antena 1 pentru libertatea.ro.

Ce i-a lipsit comediantului în perioada de izolare

Dan Badea nu contestă faptul că izolarea din cauza pandemiei a fost grea, mai ales că i-a lipsit foarte mult scena, dar și ieșirile în oraș și întâlnirile cu prietenii. De asemenea, acesta a simțit perioada aceasta și dorul unei vacanțe, mai ales că nu a mai plecat nicăieri de când a născut soția sa.

ADVERTISEMENT

„Autoizolarea asta a fost grea, în sensul că abia când ți se interzice ceva, atunci realizezi că îți lipsește sau că ai nevoie de acel ceva. Mie cel mai mult mi-au lipsit ieșirile, plecările în câte o minivacanță, să ne vedem cu prietenii, ieșitul la restaurant”, a mai spus comediantul.