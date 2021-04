Dan Barna a explicat, într-un mesaj intern pentru USR PLUS, motivele demiterii lui Vlad Voiculescu. Ce i-a spus premierul

Vicepremierul Dan Barna a explicat pe larg, într-un mesaj intern pentru colegii din USR PLUS, care au fost motivele demiterii lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sănătății.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liderul USR le-a expus colegilor, în detaliu, cum s-a derulat discuția cu premierul și ce i-a motivat acesta, în spatele ușilor închise, despre decizia privind demiterea lui Voiculescu din funcția de ministru.

În mesajul apărut în presă, Barna le spune colegilor că premierul i-a spus că a fost deranjat ”de impresia de sfidare” a lui Vlad Voiculescu, la adresa sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Barna a explicat, într-un mesaj pentru USR PLUS, motivele demiterii lui Vlad Voiculescu de către premier

Discuția din spatele ușilor închise dintre Barna și premierul Cîțu a fost una extrem de complexă, conform spuselor co-președintelui USR PLUS.

Acesta din urmă le-a dezvăluit colegilor că șeful Executivului a fost extrem de deranjat de o așa-numită ”sfidare” a ministrului Vlad Voiculescu. Florin Cîțu ar fi fost extrem de supărat de conferințele de presă simultane, de situația paturilor ATI sau de cea de la INSP.

ADVERTISEMENT

Barna mai dezvăluie că a fost extrem de revoltat de faptului că premierul l-a propus interimar la Sănătate fără să-l întrebe în prealabil: ”i-am spus că nu voi accepta un interimat despre care nu a avut minimul respect să mă întrebe înainte, ca și cum m-a luat din sertar”.

Liderul USR spune că i-a propus alternative lui Cîțu pentru a-l păstra pe Voiculescu, vorbind aici de 30 de zile pentru ca situația să se amelioreze la minister. Era prea târziu, întrucât premierul vorbise deja cu Klaus Iohannis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iată mesajul intern dat de Dan Barna către membrii USR-PLUS după demiterea lui Vlad Voiculescu de către premierul Cîțu:

”Pentru că tot au fost întrebări și vor mai fi, vă povestesc acum, dincolo de postarea de la mine de pe pagina cum a fost cu demiterea lui Vlad:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am știut înainte de întâlnirea de la 10:30 nimic despre vreo demitere și evident nimic despre vreun interimat.

Nu a existat anterior nicio discuție a mea cu Florin despre retras, demis, revocat Vlad iar la Coaliție am fost ferm și părea că am depășit situația.

ADVERTISEMENT

La întâlnire, azi la 10:30, Florin mi-a zis că îi demite pe cei doi că e prerogativa lui și că m-a numit interimar și că actele sunt trimise deja la președinte.

L-am întrebat de ce m-a mai chemat dacă e doar ca să mă informeze de ceva ce a făcut și a decis singur. I-am spus că nu voi accepta un interimat despre care nu a avut minimul respect să mă întrebe înainte, ca și cum m-a luat din sertar.

ADVERTISEMENT

I-am cerut concret ce îi reproșează lui Vlad și mi-a zis despre impresia de sfidare că a început conferința de presă peste el, că a postat la 11 seara deodată cu el conferința presă, că INSP… că nu avem paturi ATI… Toate chestii sau de greșeli, suprapunerile, sau fără legătură cu el.

I-am propus alternative ca să putem avea spațiu de negociere și de păstrat coaliția funcțională, i-am zis: uite ieși și dai termen de 30 de zile ca să apară schimbări pozitive la MS/Vlad, în felul ăsta arăți și forță autoritate și avem spațiu de dialog și dacă nu merge ai argument valid să-l demiți.

A zis că a vorbit deja cu președintele, i-am zis hai să-l sunăm să-i zicem varianta asta ok prin care am putea menține coaliția stabilă și a zis că nu vrea că chiar dacă îl conving pe președinte, nu se răzgândește el, că a luat deja decizia reproșându-mi și comunicatul BNR UP de vineri, generat de trimiterea unei plângeri penale împotriva MS pe fapte ridicole si fără sa existe un raport al corpului de control finalizat.

I-am spus că dacă nu ne lasă nici o margine de poziționare, vom avea o singură opțiune: să ripostăm ferm. Mi-a răspuns că e ok, că a analizat ce opțiuni avem și că oricum nu avem ce face decât să acceptăm.

Plecând de acolo am făcut ședința BNR și am adoptat poziția pe care o știți și am comunicat-o la prânz, și pe care o menținem în zilele următoare.

E mai mult decât doar despre Vlad. Este despre a fi respectați ca parteneri de coaliție și asta e o miză pe care dacă nu o câștigăm degeaba mai stam la guvernare pentru că nu putem accepta percepția lor că suntem vreun UNPR, bucuroși să avem niște poziții și mucles.

Aici ne-au judecat greșit crezând că o înghițim fericiți fără să mai zicem ceva”, a spus Barna pe grupul intern USR PLUS, conform Observator.