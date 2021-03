Dan Barna, acuze dure la adresa AUR! „Începând de aseară avem un partid extremist în Parlamentul României”

Liderul alianței USR/Plus, Dan Barna a lansat mai multe acuze dure la adresa AUR după protestele anti restricții care au avut loc în întreaga țară, în ultimele zile. Vicepremierul nu a ezitat și a transmis că începând de ieri in Romania exista un partid extremist, iar toleranta fata de astfel de actiuni e zero.

“Pe de-o parte, dreptul cetatenilor de a protesta e un drept firesc. Al doilea plan insa, e cel legat de faptul ca de aseara avem un partid extremist in Parlamentul Romaniei.

Mesajul e unul foarte clar. Dreptul la protest e un drept firesc, sa ne facem fotografii purtand masca. Romania are printre cele mai relaxate masuri fata de ceea ce se intampla in Europa”, a declarat Dan Barna.

Dan Barna, acuze dure la adresa parlamentarilor AUR!

Vă readucem aminte că mii de oameni au protestat în întreaga țară pentru a doua zi la rând. Oamenii au ieșit în stradă față de restrictiile impuse in România in contextul pandemiei de COVID-19.

De altfel, revendicările acestora au fost unele destul de diferite. unii au militat pentru ridicarea restrictiilor de circulatie, alții pentru redeschiderea sectorului HoReCa.

De asemenea, au existat și nemulțumiți de “dictatura medicală” si purtarea mastilor in aer liber. In Bucuresti, manifestantii au mers in mars prin oras, pe traseul Universitate-Victoriei-Obor-Unirii-Universitate si iarasi Victoriei, unde au blocat pentru scurt timp circulatia.

„Sunt două planuri foarte importante ale discuţiei – pe de o parte dreptul cetăţenilor de a protesta, e un drept pe care îl respectăm, este un drept firesc. Eu însumi şi mulţi din actuala guvernare au protestat cu ani în urmă la ceea ce a însemnat guvernarea lui Liviu Dragnea şi abuzurile asupra democraţiei pe care le-am amendat la momentul acela.

Deci pe acest plan al dreptului la protest nu e nimic de spus. Al doilea plan însă, cel puţin la fel de grav, este cel legat de faptul că de aseară avem un partid extremist în Parlamentul României care şi-a asumat aceste proteste şi partea aceea dintre cei care au demonstrat, care consideră că este legitim să o ameninţi pe Maia Morgenstern, care consideră că este legitim să mergi la primarul Timişoarei acasă şi să strigi repertoriu fascist, revoltător şi de neacceptat.

În mod revoltător, aproape mi s-a făcut rău – în curtea Spitalului din Braşov strigând la medici şi la ambulanţe „asasinilor”, acele persoane sunt huligane. Acele persoane sunt din zona extremismului şi zona fascismului şi faptul că am putea să avem orice toleranţă faţă de ei este exclus”, a mai spus Dan Barna.

