Dan Barna: “Campania de vaccinare este ca o campanie electorală”. Ce le-a transmis primarilor USR-PLUS

Dan Barna, vicepremierul României și co-președinte USR-PLUS, a discutat vineri, la Digi24, despre vaccinare, declarând: “această campania de vaccinare trebuie văzută ca o campanie electorală și am văzut capacitatea partidelor de a ajunge la oameni”.

Barna a fost foarte ferm în urmă cu câteva zile cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de Ministru a Sănătății, spunând că acesta a fost victima unui linșaj mediatic organizat de anumite televiziuni de casă, lăsând să înțeleagă că ar fi și unele apropiate de PNL.

Campania de vaccinare bate pasul pe loc în anumite județe, unde nu mai sunt persoane înscrise pe listele de așteptare de câteva zile.

“Astăzi am avut o întâlnire cu primarii USR-PLUS în care punctul principal a fost exact același lucru: campania națională de vaccinare e la un nivel de plafon, trebuie să reinventăm campania, mult mai aproape de cetățeni, trebuie să ducem vaccinul mult mai aproape de casa românilor.

Sunt primari care deja ‘au luat taurul de coarne’, sunt unii care au înțeles și se vor ocupa, iar unii spuneau că nu știu ce să facă atâta timp cât oamenii nu vor să facă asta, dar cu toții au înțeles că trebuie să găsească noi modalițăți prin care să vaccineze populația.

Campania de vaccinare trebuie văzută ca o campanie electorală, dar în loc de mesajul ‘votează-mă’, trebuie să vină ‘vaccinează-te’ și am văzut capacitatea partidelor de a ajunge la oamenii atunci când este nevoie.

Ca să obținem relaxarea restricțiilor, e important ca fiecare dintre noi să mai tragem de mânecă un vecin, un părinte, o rudă, să se vaccineze”, a afirmat Dan Barna la Digi24.

Barna: “Vlad Voiculescu nu va dispărea din politica românească”

“Vlad Voiculescu nu va dispărea, nu se va volatiliza din politica românească. Este un coleg important în USR-PLUS, dar acum avem mandatul Ioanei Mihăilă, sunt sigur că Sănătatea este pe mâini bune.

O coaliție funcționează pe încredere și reguli, în această săptămână am refăcut regulile și reconstruim încrederea, care a fost zdruncinată de decizia luată de domnul Cîțu.

Dacă am fi plecat, am fi fost considerați imaturi, faptul că am stat la masă două zile și am reușit să mergem mai departe, cred că e dovadă de maturitate. Suntem politicienii de care România are nevoie.

Rolul pe care înțeleg să îl am în coaliția de guvernare este de a menține coaliția funcțională. Cât timp mai există o cale, eu încerc să o găsesc și să mergem pe acea cale, drept dovadă că avem această nouă coaliție rearanjată pe baze mult mai solide.

Fără îndoială președintele are aceeași părere ca și mine, pentru că România nu are altă opțiune decât să aibă o campanie de vaccinare de succes și să aibă această structură de guvernare, PNL-USR-PLUS-UDMR care să conducă România în următorii ani.

În opoziție vedem că nu sunt soluții și nici resurse, această coaliție va duce România pe un trend economic crescător, nu avem altă variantă”, a adăugat vicepremierul.