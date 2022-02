Dan Barna critică activitatea lui Dacian Cioloș la vârful USR: ”Opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție la televizor”

La doar 24 de ore de la demisia lui Dacian Cioloș de la președinția USR, fostul lider al formațiunii, Dan Barna, lansează un atac dur în direcția colegului său.

Fostul vicepremier a criticat, marți, decizia lui de a demisiona din fruntea USR, după ce programul cu care a venit în fața partidului a fost respins.

În opinia lui Barna, demisia lui Cioloș a fost o ”dezamăgire în partid”. Acesta nu s-a ferit să-l critice pe fostul lider al partidului pentru activitatea sa ca președinte: ”opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție din când în când la televizor și cu câte o prezență sporadică pe Facebook”, a spus el.

Barna mai spune că el și colegii săi se așteptau ca Cioloș să fie un președinte activ, care să meargă prin țară, prin filiale, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

”Așteptarea era ca președintele să fi mers în filiale, să fi apărut în comunicarea publică, în această luptă cu PSD-PNL. Este ceea ce partidul așteaptă de la Cătălin Drulă și aștepta și de la Dacian Cioloș.

USR este un partid viu exact în acest sens. Da, opoziția nu se face cu două mesaje și o apariție din când în când la televizor și cu câte o prezență sporadică pe Facebook. Opoziția trebuie făcută prin prezența partidului în stradă de la președintele său până la fiecare membru din fiecare filială.

Nici eu când am preluat partidul nu am avut majoritate. Fiecare decizie pe care a trebuit s-o iau, am negociat-o. Exact lucrul pe care-l așteptam și îl așteptau și colegii de la Dacian Cioloș. Strategia domniei sale a fost să nu meargă pe negocieri ci să spună „acceptați asta sau mă retrag” după doar patru luni.

Recunosc că este o dezamăgire în partid pentru că noi speram să fie roata motrică care să ne ducă mai departe. Nu s-a întâmplat”, a spus Barna, marți, la .

Barna, încrezător că succesorul interimar al lui Cioloș, Drulă, va uni partidul

Dacă pe Dacian Cioloș îl consideră o persoană care a abandonat partidul, este încrezător că noul președinte Cătălin Drulă, deocamdată interimar, va aduce încredere și speranță în sânul formațiunii.

”Cătălin Drulă este, în momentul de față, președintele interimar, am toată încrederea în el și cred că este și acel depozitar de încredere, energie și speranță de care avem cu toții nevoie.

Acesta are toată legitimatea dată de alegerile în care a fost vicepreședintele cu cel mai mare număr de voturi, deci are susținerea politică a colegilor din partid, exprimată prin vot. Este o realitate. O să-l susțin în măsura în care îmi va cere sfatul sau va avea nevoie, iar aceeași poziție o are și fiecare coleg din Biroul Național”, mai spune Barna la postul de știri citat.