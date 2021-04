Dan Barna, despre reîntoarcerea lui Vlad Voiculescu în Ministerul Sănătății. Ce șanse are un astfel de scenariu

Dan Barna, vicepremierul României, a explicat miercuri, la TVR1, modalitățile în care Vlad Voiculescu s-ar putea reîntoarce în echipa Ministerului Sănătății, în contextul în care în funcția de Ministru a fost numită Ioana Mihăilă, medic endrocrinolog.

Voiculescu a fost demis în urmă cu o săptămână de către premierul Florin Cîțu, iar până la numirea Ioanei Mihăilă în funcția de Ministru a Sănătății, interimatul a fost asigurat de către prim-ministru.

Ioana Mihăilă l-a întrebat miercuri pe fostul ministru Vlad Voiculescu cât consideră fostul ministru că va rezista ea la cârma ministerului, într-una dintre primele ei declarații de la numirea în funcție.

Dan Barna, despre reîntoarcerea lui Voiculescu în Ministerul Sănătății. Are șanse un astfel de scenariu?

Ionuț Cristache: “Ce va face în continuare domnul Voiculescu? Va fi în echipa doamnei ministru?”

Dan Barna: “Asta va decide actualul ministru al Sănățătii, colega noastră Ioana Mihăilă. Este decizia ei cum își va construi echipa de consilieri, exact cum este decizia fiecărui ministru din această coaliție. Voiculescu rămâne un om important pentru USR-PLUS, pe termen lung va fi un politician prezent un timp îndelungat în politica românească.

Ultima săptămâna a reprezentat primul moment de încercare important, a fost foarte delicat politic, modalitatea în care s-au întâmplat lucrurile legate de demiterea lui Vlad Voiculescu a dus la această situație.

Am reușit să confirmăm că USR-PLUS are maturitatea necesară să rămână într-un proiect față de care România nu are o alternativă reală: acest guvern de coaliție, un guvern care are principal obiectiv lupta cu pandemia.

Eu sunt foarte mulțumit de unde suntem acum față de situația generată, era de dorit să nu fi ajuns aici, a fost această criză, am reușit să o depășim.

Nu a fost vorba de orgolii, am trecut peste niște disfuncționalități și am reglat un mod lucru care să elimine perspectiva unui celui de-al doilea episod de tip Vlad Voiculescu.”

Ionuț Cristache “Cum a fost discuția cu domnul Cîțu?”

Dan Barna: “A fost un dialog în care premierul mi-a comunicat că a decis să îi revoce pe Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan, mi-aș fi dorit să fiu informat de dinainte.”

Barna: “Lui Voiculescu i s-a reproșat o lipsă de comunicare, altceva concret nu am văzut”

Ionuț Cristache: “Aveți o fișă de examinare profesională a lui Vlad Voiculescu?”

Dan Barna: “Ceea ce i s-a reproșat a fost o lipsă de performanță în zona de comunicare, alte elemente concrete nu am văzut.

Vlad Voiculescu fiind în prima linie în această luptă cu pandemie, în toată această perioadă presiunea a fost foarte mare șî evident, anumite aspecte din comunicare nu au fost cele mai fericite. Voiculescu a făcut ce trebuia să facă în timpul în care a fost ministru.

Ceea ce s-a întâmplat a arătat că în momentul în care am constituit această coaliție nu am discutat ce se va întâmpla când premierul dorește să remanieze un ministru, iar exact asta am făcut acum. Am stabilit un mecanism prin care un astfel de episod să nu se mai repete.”

Ionuț Cristache: “Nu m-ați convins. Spuneți că domnul Voiculescu a fost un ministru performant și doar problema PNL a fost că nu comunică suficient de bine. Nu este un motiv superficial?”

Dan Barna: “Eu spun că ideea unei demiteri a fost înțeleasă diferit de PNL și USR-PLUS. Demiterea unui ministru trebuie făcută prin dialog cu partidul care l-a propus și conform unui analiză obiectivă raportată la criterii de performanță.”