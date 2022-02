Dan Barna îl susține pe Drulă și critică PNL. Ce spune despre actuala guvernare

Dan Barna, președinte timp de 4 ani al USR, a declarat, marţi, că nu va candida la Congres pentru cea mai importantă funcție în partid.

Fostul vicepremier spune despre că este în momentul de faţă un președinte interimar în care are toată încrederea și vede în el ”acel depozitar de încredere şi speranţă de care au cu toţii nevoie”.

Dan Barna, încrezător că noul președinte interimar al USR, Cătălin Drulă, va avea succes

”Nu se pune problema ca eu să revin în perioada imediat următoare, pentru că am condus partidul 4 ani, zic că am avut un mandat bun, de succes, am luat partidul cu contabilitatea în plasă şi l-am dus la un partrid care ajunsese şi la guvernare.

Cătălin Drulă este în momentul de faţă preşedinte interimar, am toată încrederea în el şi cred că este şi acel depozitar de încredere şi speranţă de care avem cu toţii nevoie”, a spus Barna, la .

Fostul lider USR a mai adăugat că obiectivul USR este acela de a fi un partid de opoziţie de care România are atâta nevoie, pentru că ”actuala majoritate nu face nimic”.

”Spuneţi-mi ce decizie importantă s-a luat cu larga majoritate pe care preşedintele Iohannis ne-a dat-o ca soluţie la reîmbrăţişarea PSD-ului. Au 70% în Parlament, nu au făcut nimic pentru cetățeni, nicio lege”, a spus Barna.

Barna a mai explicat de ce nu va mai candida la un viitor congres: ”Nu, nu voi candida acum, la preşedinţia partidului, pentru că, repet, eu am acumulat în aceşti patru ani rezultate de care sunt mândru, dar, în egală măsură, toate aşteptările şi toate dorinţele, multe nerealiste, ale oamenilor, s-au reflectat în reproşul adresat preşedintelui partidului.

Din această perspectivă, nu cred că în momentul acesta, apariţia mea în prima linie ar ajuta nici organizaţia şi nici percepţia publică, şi din acest motiv, nu cred că o candidatură a mea este o decizie înţeleaptă”.

Dan Barna, atacuri la foștii parteneri de guvernare: ”PNL, în depou la PSD”

Întrebat dacă ar mai putea colabora cu actualul PNL al lui Florin Cîțu, Dan Barna a dat un răspuns ferm.

”În momentul de față, PNL este în depou la PSD. Despre ce colaborare să mai vorbim? Dacă în viitor vor apărea alți lideri… în măsura în care lucrurile vor evolua, evident că vom putea să discutăm.

Acari la vagoanele PSD, aceasta este structura actuală a PNL”, a mai spus fostul lider USR.