Dan Barna, mesaj dur după congresul PSD

Nu doar Victor Ponta a măturat pe jos cu PSD după Congres, ci și liderii partidelor aflate la cuțite cu social-democrații.

Este cazul lui Dan Barna, președintele USR, cel care consideră Congresul un spectacol trist și ridicol.

Barna a reamintit că hoția este în „firea” acestui partid, lucru care nu are cum să se schimbe indiferent ce ar spune Ciolacu sau alți lideri.

Dan Barna a transmis un mesaj extrem de dur după Congresul PSD

„Fantoma lui Dragnea la PSD

PSD vorbește întruna de azi dimineață despre politică modernă și responsabilitate. Foarte frumos, dar mi-e greu să înțeleg cum se împacă asta cu oamenii pe care PSD îi scoate în prim-plan.

Premierul care a dat ordonanța 13 e garantul responsabilității?

Primarul care a dus Bucureștiul în pragul dezastrului are vreo cădere în a vorbi despre viitor? Toți ceilalți membri ai conducerii PSD care i-au fost soldați lui Liviu Dragnea îndrăznesc să vorbească despre reforme?

Un spectacol trist și ridicol. Românii știu că, în esență, doar hoția e în firea PSD și asta nu o să se schimbe indiferent de ce ar spune liderii săi”, a scris Barna pe Facebook.

Atacul lui Barna vine în același timp în care Victor Ponta, liderul Pro România, a decis să atace PSD.

„Eu am fost exclus din PSD pentru că nu am votat moțiunea de cenzură contra lui Sorin Grindeanu / iar cei care l-au dat afară atunci pe Sorin îl lauda acum ipocrit și îi zâmbesc fals din banca în care stau împreună / eu am apreciat mereu ideile de reformă și modernizare ale lui Vasile Dâncu – cei care îl urasc și disprețuiesc pentru că a scris mai multe cărți decât au citit ei vreodata îi zâmbesc la fel de fals ca și lui Sorin – tot de lângă el / sper pentru amândoi să nu uite istoria ca să nu o repete!

PSD a votat Guvernul Orban PNL și toate legile aberante ale acestuia/ PSD ține în viața acest guvern incompentent și corupt / acum au făcut o Moțiune de cenzură care apare și dispare ca Fata Morgana / iar “conservele” securiste care au votat în Noiembrie Guvernul Orban PNL sunt tot în conducerea PSD – gata să mai vândă o dată “la ordin” voturile pentru salvarea lui Orban!

Haideți să dam jos Guvernul Orban – pentru binele tuturor românilor!”, a scris Ponta, acuzând PSD că este o simplă marionetă a PNL, din cauza conducătorilor ca Marcel Ciolacu.