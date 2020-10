Dan Barna și Dacian Cioloș, apel către colegi: ”Putem face un partid care va schimba clasa politică”

Liderii USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au transmis o scrisoare deschisă în care fac apel la unitate în cadrul formațiunii, înainte de alegerile parlamentare.

“Avem nevoie alături de noi de toți oamenii buni, chiar și de cei care nu sunt de acord cu noi”, se arată în comunicat.

Au fost tensiuni în interiorul celor două partide în ultima perioadă. Membrii USR și PLUS au fost divizați de selecția internă a candidaților care vor prinde locuri eligibile pe listele de la alegerile parlamentare.

Dacian Cioloș și Dan Barna: Mulțumim că ne susțineți chiar și atunci când ne criticați

Vlad Teohari, Mihai Goțiu, Emanuel Ungureanu și Florina Presadă se află printre cei nemulțumiți de selecția pentru alegerile parlamentare.

“Suntem la mai puțin de două luni de cele mai importante alegeri ale generației noastre. Vreme de patru ani, ne-am luptat să demascăm și să împiedicăm hoția vechii clase politice. Nu am reușit tot timpul – pentru că nu eram încă destui în Parlament. Pe 6 decembrie, putem fi mai mulți. Mult mai mulți.

Astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de unitate. Avem nevoie alături de noi de toți oamenii buni. Chiar și de cei care nu sunt de acord cu noi. Chiar și de cei față de care am greșit. Am fi putut să facem lucrurile mai bine și poate mai din timp. Și le vom face, pentru că bunele intenții nu sunt suficiente dacă nu sunt urmate de fapte. USR PLUS nu este un partid perfect, dar este un partid pe care îl putem face mai bun, cu toții.” – se arată în comunicat.

Cei doi lideri, Dacian Cioloș și Dan Barna, cer unitate în interiorul partidului pentru a crea o nouă clasă politică.

Putem construi împreună un partid capabil să schimbe clasa politică. Împreună, putem schimba legile care apără hoția și impostura. Putem elimina pensiile speciale și privilegiile politicienilor. Putem avea 300 de parlamentari și putem limita numărul de mandate consecutive pentru un parlamentar. Putem introduce Fără Penali în Constituție. Putem moderniza cu adevărat învățământul și sănătatea. Și putem salva pădurile României de la tăierile ilegale.

Sunt multe locurile din care, împreună, putem face bine. Parlamentul e doar unul dintre ele și discutăm despre el pentru că urmează alegeri care vor decide soarta noastră pentru multă vreme de aici înainte. Însă proiectul nostru înseamnă mult mai mult și toți oamenii buni își găsesc loc în el. O casă bună pentru oameni buni. (…)Aveți răbadare cu noi. Mulțumim că ne susțineți chiar și atunci când ne criticați”, arată comunicatul transmis de USR-PLUS și semnat de cei doi copreședinți, Dan Barna și Dacian Cioloș.

