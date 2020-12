Dan Bittman a renunțat la tot când a plecat de lângă mama copiilor săi. „Sunt sărac”

Dan Bittman a mărturisit că a renunțat la absolut toate bunurile materiale, la despărțirea de mama copiilor săi. El a menționat că, în momentul de față, este un om sărac.

Relația de aproape trei decenii dintre cei doi s-a încheiat, după cum a declarat artistul, de mai bine de patru ani. El a recunoscut și că nu mai locuiesc împreună de 12 luni.

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, solistul a mai făcut și alte declarații uimitoare cu privire la bunurile materiale la care a renunțat la momentul despărțirii. El spune că i-a lăsat tot mamei celor trei băieți ai săi.

Dan Bittman a renunțat la tot când a plecat de lângă mama copiilor săi

Cântărețul a făcut lumină în privința despărțirii de cea care i-a fost alături aproximativ 29 de ani, după ce au fost multe speculații în presă pe această temă. El a precizat că acesta este un subiect dureros, femeia fiind cea pe care a iubit-o cel mai mult.

Bittman a mai explicat și că vina pentru că „lucrurile au luat-o razna” o are chiar el. Artistul a continuat făcând declarații uimitoare despre starea sa materială din acest moment. „Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic.

Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile. Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat.

Acum stau într-un apartament care a fost al meu cândva, dar în care am reușit să negociez să nu plătesc vreo 20 de ani chiria. Fiind mai mare apartamentul respectiv, pot veni și minorii la mine, pentru că sunt mai multe camere și atunci putem sta cu toții.

Îl aștept și pe Alex să vină, l-am convins acum să vină să doarmă din când în când la mine. Deci nu mai am nimic. Nu asta a fost bogăția mea, nu m-au interesat banii și nu mă interesează nici acum. Am suficienți cât să trăiesc bine, să vin la emisiuni. Nu mă interesează banii, decât atât cât să trăiesc bine și civilizat”, a încheiat acesta, potrivit Libertatea.

Dan Bittman și Liliana Ștefan au împreună trei băieți: Alex, în vârstă de 21 de ani, Patrick, de 16 ani, și Mark, mezinul familiei, în vârstă de 13 ani.

