Dan Bittman, adevărul despre relația din trecut cu Mihaela Rădulescu: „Era frumoasă și alunecoasă”

Dan Bittman a vorbit despre una din cele mai celebre relații de iubire ale sale, cea pe care a avut-o în trecut cu Mihaela Rădulescu, în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Solistul trupei Holograf a fost întrebat de prezentatoarea de televiziune dacă și-ar fi dorit ca aventura pe care a avut-o cu diva de la Monaco, actualmente partenera sportivului austriac Felix Baumgartner, să se transforme în ceva serios.

Denise l-a întrebat pe Bittman, mai exact, dacă a cerut-o vreodată în căsătorie pe celebra realizatoare tv, iar răspunsul artistului a fost unul surprinzător.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Bittman, totul despre relația cu Mihaela Rădulescu

„Nu am cerut-o în căsătorie niciodată. Am vorbit de multe ori cum ar fi fost. Nu știu de ce nu am putut niciodată să o cer. Mi se părea că era foarte frumoasă și foarte alunecoasă, pentru că s-ar fi putut să nu fie numai a mea. M-am gândit: de ce? Am zis că mai bine să rămânem prieteni”, a declarat Bittman extrem de sincer la Kanal D.

Artistul spune că în prezent are o relație foarte bună cu Mihaela Rădulescu, ba chiar au rămas prieteni și vorbesc des la telefon. Mai mult de atât, Mihaela îi cere sfaturi lui Bittman atunci când începe câte o relație nouă, nivelul de confidențe între ei fiind unul destul de mare.

ADVERTISEMENT

„L-ai ales pe ăsta cu stratosfera când eu te-am dus dincolo de nori”

Singura dată când nu i-a spus solistului de la Holograf despre viața ei personală a fost când era într-o relație cu Dani Oțil, matinalul de la Antena 1.

„M-a sunat de fiecare dată când s-a căsătorit. Singura dată când nu m-a sunat a fost când era cu Dani Oțil. I-am zis la telefon, glumind, l-ai ales pe ăsta cu stratosfera când eu te-am dus dincolo de nori?”, a dezvăluit Dan Bittman.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Muzicianul a mai spus că în ciuda informațiilor apărute în presă de-a lungul anilor despre el, nu a avut atât de multe femei pe cât crede lumea și că el cunoaște bărbați anonimi care au avut mai mult succes la acest capitol decât el.

ADVERTISEMENT