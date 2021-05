Dan Bittman a făcut un anunț neașteptat în cadrul unei emisiuni, unde și-a exprimat decizia de a se vaccina anti-Covid. Solistul trupei Holograf a contestat luni de zile măsurile impuse de autorități, iar decizia lui a surprins pe toată lumea.

Mai mult, artistul a spus și care este serul pe care vrea să și-l administreze. După luni întregi în care a stârnit controverse, din cauza declarațiilor despre pandemia de coronavirus, iată că solistul ar vrea să se imunizeze.

Dan Bittman a respins vaccinurile Pfizer și Moderna, create pe baza tehnologiei ARN Mesager, și a spus că preferă să i se administreze serul AstraZeneca. Inițial, a vrut să se vaccineze cu Johnson & Johnson, însă vrea să le demonstreze oamenilor că nu trebuie să le fie frică de tromboze.

Dan Bittman, anunț neașteptat. Solistul Holograf vrea să se vaccineze anti-Covid

Cântărețul în vârstă de 59 de ani a respins, de nenumărate ori, restricțiile impuse de autorități, spunând chiar că pandemia este „o afacere excepțională”. Decizia de a se vaccina a venit ca un șoc pentru fani, mai ales după ce a dat de înțeles că nu crede în acest virus.

„Am așteptat vaccinul Johnson & Johnson, care mi se pare mai tradițional și în alea tradiționale am încredere. Nu am încredere în astea cu ARN mesager, ca Pfizer și Moderna, de asta aștept pe cel de la J & J. Dar, uite, ca să nu zica lumea nu știu ce, mă voi vaccina cu AstraZeneca.

Eu nu știu de ce nu se explică lumii, care e speriată de tromboze, că dacă iei cu o săptămână înainte un anticoagulant, care costă 5 lei, nu se întâmplă nimic riscant. Nu e comunicare deloc, iar lumea e speriată”, a declarat Dan Bittman la EVZ TV.

Dan Bittman: „Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin”

Dan Bittman a spus că nimeni nu-și dorește să se îmbunătățească lucrurile și că suntem în aceeași situație ca înainte de apariția vaccinului, ba chiar una și mai rea.

„După un an de zile şi toate măsurile luate, suntem în aceeaşi situaţie iar poporul a fost foarte obedient. A respectat măsurile impuse şi, cu toate acestea, suntem într-o situaţie gravă.

Respect legea şi am respectat-o în tot acest an. Dar am senzaţia că oamenii care ne impun aceste restricţii vor să ne ducă într-o situaţie de criză. Vor neapărat să o facă…

Nimeni nu doreşte, de fapt, să îmbunătăţească ceva. Dimpotrivă. Doreşte să aibă cifre. Doreşte să vândă în continuare marfă: medicamente, teste, vaccinuri. Ce rost are să discutăm? Suntem în aceeaşi situaţie ca atunci când nu exista vaccin. Ba chiar mult mai rea”, a declarat Dan Bittman, potrivit b1.ro.