Dan Bittman anunță că îl susține pe premierul Cîțu. Ce spune artistul despre vaccinul anti-Covid

Dan Bittman, una dintre vocile care au contestat măsurile luate de autorități în perioada pandemiei, anunță că îl susține pe premierul Florin Cîțu, despre care spune că ”vrea să împace și capra și varza”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește vaccinurile anti-Covid, în special cele pe bază de ARN, interpretul tinde mai degrabă să dea crezare unor teorii ale conspirației, pe care preferă să le numească simplu, ”teorii”.

Bittman recunoaște că este unul dintre susținătorii controversatului medic Flavia Groșan, despre care afirmă că ”e singura îndreptățită să vorbească în țara asta deocamdată”, după ce ar fi vindecat 1.000 de pacienți cu Covid-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Bittman îl susține pe premierul Cîțu. Ce spune artistul despre vaccinul anti-Covid

În ciuda criticilor sale vehemente la adresa autorităților, Dan Bittman recunoaște că susține activitatea lui Florin Cîțu, despre care spune că are intenții bune.

În acelaști timp, cântărețul spune că, din dorința de ”a împăca și capra și varza”, premierul comite o eroare.

ADVERTISEMENT

”Cred că premierul e între ciocan și nicovală și, culmea, eu îl susțin într-un fel, că văd că ar încerca să facă lucrurile să funcționeze.

Dar cred că nu are puterea să meargă mai departe, iar ce spune e pentru a împăca și capra și varza, dar e anticonstituțional ce spune, de a-i pune pe oameni în dreapta și stânga, vaccinați și nevaccinați.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu nu sunt împotriva guvernului sau a unui partid politic, ci pentru rațiune”, a spus artistul, la Antena 3.

Bittman, circumspect în privința vaccinurilor anti-Covid pe bază de ARN

În ceea ce privește vaccinul anti-COVID cu ARN mesager, Bittman spune mai degrabă că ar da crezare unor teorii care duc către conspirații în acest sens.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Interpretul este mai degrabă un susținător al introducerii unor tratament pentru boală, în dauna acestor vaccinuri.

”Unii spun că e foarte bine, alții spun că ni s-ar schimba celula, ADN și vom fi sterilizați, ca să ajungem din nou la câteva miliarde, așa se spune, așa ar vrea unii. Sunt niște teorii, nu ale conspirației, niște teorii.

ADVERTISEMENT

”Nu sunt împotriva vaccinului, ci pentru un tratament. Boala aceasta trebuie tratată, dar nu ne tratăm cu vaccin, el ne ajută să nu facem o formă gravă”, crede Bittman.

Bittman ar merge mai degrabă pe o schemă de tratament de genul celei anunțate de medicul orădean Flavia Groșan.

ADVERTISEMENT

”Nu am nimic împotriva vaccinării și vaccinului, dar vreau să știu detalii, amănunte. E o doamnă doctor la Oradea, Flavia Groșan, am mai spus și am supărat multă lume, e singura îndreptățită să vorbească în țara asta deocamdată.

A făcut un studiu de caz pe care nimeni nu l-a mai făcut. A tratat 1.000 pacienți și i-a și vindecat”, mai spune solistul trupei Holograf.