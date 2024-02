Dan Bittman are o nouă iubită? Ce spune artistul: ”Sunt întâmplări”

Dan Bittman a creat un mister, în ultimii ani, față de situația vieții sale sentimentale, de când s-a despărțit de mama copiilor lui, Liliana Ștefan. Alături de aceasta, solistul a format un cuplu vreme de 25 de ani și are trei fii.

Dan Bittman iubește din nou? Artistul a stârnit mari semne de întrebare

Celebrul cântăreț în vârstă de 61 de ani, membru al trupei ”Holograf”, pare destul de solitar de când . De asemenea,

Dan Bittman stârnește bănuieli, deoarece în ultima vreme este mai discret nu doar cu partea sentimentală, ci și cu viața sa personală. Totodată, nu mai apare atât de des în lumina reflectoarelor.

În cadrul unui interviu acordat de curând unui post TV, Dan Bittman a dat cărțile pe față cu privire la femeia care îl face fericit acum. A recunoscut că există, de altfel, o nouă iubită în viața sa, dar a evitat să-i pronunțe numele.

”Liber gânditor. Are (nr. dacă are iubit). Da, are, de ce să intrăm acum în amănunte. Că orice om. Există în liniște, deocamdată. Sunt întâmplări.”, a recunoscut Dan Bittman pentru Antena Stars, scrie

Iubita lui Dan Bittman nu este celebră: ”Suntem în test”

De asemenea, Dan Bittman a lăsat de înțeles într-un alt interviu că noua sa parteneră nu este celebră și că îl împlinește foarte mult. A căutat-o multă vreme și este mulțumit de ea. Însă, nu este totul bătut în cuie, căci sunt încă în faza de testare.

”Există, se mai găsește, mai e, apar. E ok, sunt într-o fază destul de tihnită a vieții, e bine așa cum e. Nu e ceea ce se scrie, să știi, nu e cineva din zona noastră, dar e ok, mă simt bine. Depinde foarte mult cum te-ai obișnuit.

În meseria asta fugi prin toată lumea, țara și cineva trebuie să înțeleagă și chestia asta, dacă se poate. De asta zic, avem o viață… o perioadă merge, dar după… Suntem în test”, a mărturisit Dan Bittman în podcastul lui Teo Trandafir,

Tot pentru ultima sursă menționată, Dan Bittman a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostei partenere, Liliana Ștefan. A dezvăluit că aceasta a avut puterea să-l suporte și să-l privească cu înțelepciune, în pofida provocărilor lui ca artist.

”Liliana a fost femeia care a rezistat cel mai mult alături de mine, care m-a suportat, m-a înghițit, m-a luat așa cum sunt, până când, probabil, n-a mai putut, pentru că viața de artist nu e una care să… În fine, depinde, depinde de om, nu trebuie să fii artist.

Ce să spun? 25 de ani ne-am înțeles bine, 29 am stat împreună, cu bine, cu rău, dar a fost o femeie care a știut întotdeauna, cu înțelepciune, să aibă grijă din umbră de tot ce însemna casă, copii și așa mai departe”, a mai precizat Dan Bittman.