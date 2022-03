Din ce a făcut Dan Bittman avere: “Când aveam nevoie de bani nu stăteam să întind mâna”

Cântărețul a dezvăluit din ce a făcut avere. a muncit din greu pentru ceea ce are în momentul de față, precizând că niciodată nu a așteptat să-i pice din cer bani. A investit în foarte multe afaceri în timp.

Dan Bittman, despre cum a strâns bani și a făcut avere. Ce afaceri are artistul

Dan Bittman a câștigat enorm din activitățile adiacente pe care le-a avut de-a lungul anilor. Cunoscutul a investit în domeniul imobiliar o perioadă lungă pentru că a construit un întreg cartier de vile în Popeşti Leordeni.

ADVERTISEMENT

Cântărețul a fost politician și în prezent are propriul parc nautic pe care l-a inaugurat în anul 2017 și în care a investit sume impresionante. Este un parc de agrement în care iubitorii de natură și senzații tari primesc ce au nevoie pentru o zi de distracție.

„Să mă facă banii pe mine, nu, niciodată. Gloria, care glorie? Am crezut mereu în valoarea individului. În pandemie nu am cântat, de fapt am cântat șase spectacole cu Holograf în doi ani de zile.

ADVERTISEMENT

Și probabil tot atâtea cu Marius Bațu cu care am un proiect. Măcar 100, măcar 60, 20, pandemia ne-a amuțit pe toți. Când am avut operația am stat în pauză 5-6 luni, aia a fost.

Culmea e că n-am câștigat din muzică cât am câștigat din activități adiacente. Am făcut la un moment dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut… Se câștiga foarte bine, dar din altele.

ADVERTISEMENT

Am câștigat și din muzică, că mă bate Dumnezeu dacă zic că nu, dar spun ca idee. Eu am muncit, eu mi-am muncit banii. Când aveam nevoie de bani nu stăteam să întind mâna.

Mă duceam, munceam, făceam rost de bani și gata. Asta a fost viața mea, mai ales după ce am făcut primul copil și nu aveam încă o casă.

ADVERTISEMENT

Nu m-a interesat niciodată să am o casă, mergeam cu taxi-ul, stăteam la ai mei în Vatra Luminoasă și se năștea Alex și atunci am luat o casă veche lângă Gara de Nord, pe strada Horațiu 14”, a declarat Dan Bittman în .