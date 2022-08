Dan Bittman, bugetar la Ministerul de Finanțe. Ce a făcut cu banii din salariu

Solistul de la Holograf a fost o perioadă foarte scurtă bugetar la Ministerul de Finanțe, precizând că a ajuns în clasa politică printr-o glumă. Vedeta și-a pus semnătura pe o hârtie, care ulterior avea să fie parafată.

Dan Bittman, despre banii de bugetar: ”Aveam salariu, dar l-am donat”

Dan Bittman recunoaște că a strâns o mică din cariera muzicală, dar și din proiectele adiacente pe care le-a desfășurat de-a lungul anilor. Celebrul artist susține că banii din politică nu i-au intrat deloc în buzunare.

Cântărețul și-a donat salariul din perioada în care a fost consilier al ministrului de Finanțe Sebastian Vlădescu. Banii au ajuns la cazurile sociale și la familiile care aveau nevoie de ajutor din punct de vedere financiar.

„Nu mă interesează politica, e foarte greu de controlat. Mi se pare că un partid este o aglomerare de oameni, fiecare cu interesele lui. Toată lumea confundă consilieratul meu de atunci cu politica.

A fi consilier nu înseamnă să fii înrolat politic. Nici nu s-a pus vreodată problema. Aveam salariu, dar l-am donat, lună de lună, numai cazurilor speciale, copii cu probleme, familii fără bani.

Am zis că nu am nevoie de niciun leu. A fost prima dată când am avut un birou, pe care l-am împărțit cu un ulterior ministru de Finanțe”, a declarat Dan Bittman în cadrul unui interviu de pe

Dan Bittman, consilier timp de 5 luni

Dan Bittman a fost consilier timp de 5 luni, undeva în jurul vârstei de 50 de ani. Mai exact, artistul a fost consilier în anul 2010, perioadă în care a văzut cum stau lucrurile cu adevărat în clasa politică românească.

La momentul respectiv era la putere președintele Traian Băsescu. susține că una se vorbea pe holurile instituției și alta se discuta în mod oficial. Vedeta susține că nu a avut pe nimeni în spate.

Mai mult decât atât, cântărețul a subliniat că în clasa politică există foarte multe dedesubturi pentru că întotdeauna este cineva în spatele politicienilor.