Dan Bittman, desființat de fani după declarațiile controversate: ”Iar ai făcut-o de oaie, Dănuț. Cred că ai probleme mari”

Dan Bittman este atacat dur de fani după ce a făcut mai multe declarații controversate cu privire la situația în care ne aflăm. El a susținut, printre altele, că nu crede că virusul SARS-COV-2 este așa de periculos cum am fost informați, că medicii sunt manipulați pentru a declara niște morți care nu au avut drept cauză infecția cu respectivul virus și, nu în ultimul râd, a condamnat autoritățile pentru o proastă gestionare a pandemiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Reacțiile cu privire la aceste lucruri nu au întârziat să apară, deși nu au venit din surse oficiale sau alți reprezentanți ai showbizului românesc. Singurul om de televiziune care a avut o reacție a fost Dan Negru.

În schimb, cei ce îi urmăresc activitatea online a solistului de la Holograf au avut multe lucruri să îi transmită acestuia. Ei i-au împărtășit părerile cu privire la declarațiile respective pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Bittman, nimicit de fani după protestul său împotriva Covid-19

Declarațiile pe care artistul le-a făcut au uimit opinia publică și i-au revoltat pe unii dintre cei care îi urmăreau activitatea online. Cântărețul nu este foarte activ pe rețelele de socializare, dar fanii acestuia au găsit o postare de la jumătatea lunii septembrie pe care și-au vărsat năduful.

Cuvintele oamenilor au fost dure, lipsite de empatie și, dacă au fost și câțiva care i-au susținut ideile, ei s-au pierdut în numărul covârșitor al comentariilor care l-au condamnat pe Bittman pentru ceea ce a spus. Au fost aruncate cuvinte grele, jigniri și exprimate dezamăgiri cu privire la moralitatea uneia dintre figurile emblematice ale muzicii rock de la noi din țară.

ADVERTISEMENT

„Pe bune Dane? Am crescut cu Holograf, cu muzica și vocea ta, ca mulți alții din acea generație. Ai rămas în amintire și am continuat să știu de tine și ce melodii ai mai scos. Până azi. Cum te-ai transformat și ce mare dezamăgire ai devenit! Ai fi putut să ieși din scenă, să te retragi cu fruntea sus, să ne rămână Dan Bittman, așa cum era. Dar te-ai ramolit la bătrânețe și ai dat în penibil. Te-ai gândit măcar o clipă că într-o zi o să te întorci pe scenă? Mai ai curajul? Atât am vrut să-ți spun.”

„Niciodată nu mi am închipuit că am ascultat melodiile unui individ căruia îi lipsește cel mai elementar sentiment de empatie pentru cei care au murit sau se afla bolnavi pe un pat de spital. Ascultându-vă mi am dat seama că dacă vă pierdeți vocea chiar nu aveți cu ce să vă mai câștigați pâinea, logica vă lipsește cu totul din gândire, comportament de analfabet funcțional.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am crezut că persoana “cu personalitate” Dan Bittman are coloană vertebrală. M-am înșelat! Mergeți domnule într-o secție ATI și rezolvați-vă problema. Vă doresc sănătate. Atât la trup, cât și la suflet” , „prietene, cei de la Metallica tocmai au cedat drepturile de difuzare ale unei melodii către asociația “Dăruiește viață”!! Niște oameni cu suflet uriaș, Metallica, nu-i știi tu, că nu-s de la tine din comuna!!”

„Văd că vrei sa mori de Covid…FINE WITH ME…dar nu ne lua și părinții și bunicii cu tine! La vârsta ta, să te prostituezi așa pentru niște galbeni:(…Pune masca când treci pe lângă noi pe stradă și, în rest, fă ce vrei, nu-i pasă nimănui până la urmă…”, „și uite așa Bittman a urinat pe istoria Holograf. Te vedeam că ești lipsit de caracter, acum a ieșit la suprafață lipsa totală a caracterului. Un behăitor și el care e supărat că a pierdut câstigurile din campania electorală. Ziceai că îți dorești să mori de Covid, succes, sper să ți se întâmple, scăpăm de o nevertebrată din spațiul public! Dacă ceilalți membri din Holograf au caracter ar trebui sa te scoată în șuturi din formație. Behăitori se găsesc pe toate drumurile.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acestea sunt doar câteva din cele peste 200 de păreri exprimate de oamenii care îi urmăreau activitatea de pe rețelele de socializare. Nicio reacție, din partea artistului, iar unele dintre comentarii sunt adăugate de mai bine de 24 de ore.