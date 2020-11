Dan Bittman, noi declarații după ce a fost criticat pentru părerea sa despre coronavirus "Suntem într-un război..."

După ce a fost criticat ca urmare a declarațiilor cu privire la modul în care autoritățile gestionează epidemia de coronavirus, minimalizând pericolul reprezentat de virus, Dan Bittman a continuat acuzațiile referitoare la acest subiect.

Solistul trupei Holograf a afirmat că, deși nu se consideră un expert, simte nevoia să reproșeze lipsa de transparență, menționând că numele victimelor ar trebui să fie făcute publice.

De asemenea, Dan Bittman a susținut că autoritățile nu s-au preocupat de asigurarea producției materialelor sanitare pe teritoriul României, motiv pentru care trebuie să depindem de importuri.

În emisiunea „Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu și difuzată pe B1 TV, Dan Bittman a făcut noi declarații controversate. Artistul a mărturisit că există discrepanțe mari între veniturile angajaților la privat și veniturile bugetarilor, însă a specificat că, în vremurile actuale, salariații sunt mulțumiți că au un venit care să le asigure traiul zilnic.

„Ha i să fim serioși, oamenii stau cu capul plecat, nu cred că mai au timp să gândească că vecinul care lucrează la stat ia mai mulți bani. E fericit oricine în momentul de față că mai are un salariu și mai poate să pună o pâine pe masă copiilor” – Dan Bittman

Dan Bittman a dorit să clarifice faptul că nu primește bani de la stat, așa cum a fost acuzat, și a declarat că este artist liber profesionist. Deși s-a spus că artistul este plătit de anumite partide, mai ales de PSD, să atace măsurile anticoronavirus dispuse de Guvernul PNL, acesta a negat aceste acuzații, susținând că nu are niciun interes de acest gen.

„Tocmai aici e o mare discuție și aș vrea să-i contrazic pe toți cei care spun că iau bani de la stat. Eu nu iau bani de la stat, nu am luat 40 de ani bani de la stat și acum văd tot felul de articole prin presă și sunt tot felul de domni care mă acuză de tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut. Ca idee spun: sunt artist liber profesionist și atât cât muncesc, atâta produc” – Dan Bitman

Cu toate acestea, interpretul și-a schimbat atitudinea față de Guvernul Orban. Dacă în afirmațiile anterioare acesta a acuzat autoritățile nu au construit niciun spital și că nici măcar nu au fost asigurate măștile de protecție pentru populație, de data aceasta Dan Bittman a încercat să domolească situația afirmând că, fiind practic în stare de război, era de preferat să producem noi materialele necesare, fără a ne baza pe importatori.

„Eu asta am spus: că dacă suntem într-un război, atunci haideți… Mie așa mi se pare normal să avem o industrie de război care să funcționeze, nu să mă trezesc tot timpul că stau la mâna unora și-mi dau din importuri și trebuie să stau la mâna celor care importă, ci dimpotrivă, de atunci făceam o grămadă de milioane de măști aici, în România” – Dan Bitman

„Eu vorbesc din două puncte de vedere. Unul este acela de contribuabil, pentru că-mi aduc și eu, la fel ca multe alte milioane de cetățeni, contribuția la această punguliță mare, dar și în calitate de artist liber profesionist. Vreau să subliniez lucrul acesta. Eu nu sunt angajat al vreunul teatru, al operei, al unei filarmonici etc”, a fost răspunsul lui Dan Bittman, întrebat dacă vorbește în calitate de reprezentant al industriei HoReCa, de artist sau de cetățean plătitor de taxe.

Dan Bittman a pus accent pe faptul că, nefiind specialist în domeniu, nu este în măsură să dea sfaturi celor calificați. Totuși, referitor la faptul că, anul viitor, salariile bugetarilor şi pensiile vor depăşi veniturile fiscale ale ţării, acesta a dat de înțeles că se îndoiește că ar exista suficienți bani pentru aceste cheltuieli. De asemenea, artistul a declarat că nevoile tuturor oamenilor sunt importante, specificând că și acum cei în vârstă încă așteaptă mărirea pensiilor cu 40%.

„Eu sunt de acord! Eu nu am nicio problemă cu cei care lucrează la stat. Dacă statul și pușculița țării au de unde să dea acești bani, e problema domnului Cîțu (n.red. – ministrul Finanțelor) Eu nu sunt invidios pe cei care lucrează la stat, ba dimpotrivă, sunt și ei oameni ca noi”– Dan Bitman

„Eu am spus care e situația mea, sunt artist liber profesionist, trăiesc exact din munca mea și atât și cu asta am încheiat discuția. Dacă statul și finanțele României permit asemenea măriri de salarii, eu nu am o problemă cu bugetarii, Doamne ferește! (…)”– Dan Bitman

„Repet: acestea sunt hotărări sunt politice. Dacă pușculița țării permite, cu atât mai bine, dar cred că sunt o grămadă de categorii sociale care așteaptă, inclusiv pensionarii să li se mărească cu 40% pensiile. Și e la fel de important totul. Nu știu de unde sunt banii, însă… nu e meseria mea, nu mă picep și n-aș putea să critic” – Dan Bitman