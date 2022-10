Dan Bittman, prima apariție publică după dezvăluirile intime făcute de Ioana Popescu: „Toate greșelile din relații au fost ale mele”

Numele lui Dan Bittman a fost asociat în ultimele zile în presa de la noi cu două vedete extrem de cunoscute. Una dintre ele a vorbit pentru CANCAN.ro despre performanțele din dormitor ale solistului trupei Holograf, iar cu cealaltă celebritate a fost fotografiat schimbând câteva vorbe.

Dan Bittman, asociat cu Denise Rifai și Ioana Popescu

Ioana Popescu a făcut o serie de destăinuiri despre unele mai mult sau mai puțin măgulitoare. Aceasta a spus că a luat câteva lecții de canto de la el și că totul s-a terminat din cauza orgoliului nemăsurat pe care muzicianul l-ar avea.

La câteva zile după, Bittman a fost din nou în centrul atenției. l-au fotografiat Evident, unii au insinuat că aceștia ar avea mai mult decât o prietenie, însă nimic nu a fost confirmat din nicio parte.

Bittman a fost prezent de curând la un eveniment organizat de , acolo unde a vorbit, atât cât și-a dorit, despre statutul său sentimental. A spus că nu se simte un bărbat singur și că toate greșelile din cauza cărora s-au sfârșit relațiile sale au fost ale lui.

„Nu sunt singur. Nu pot vorbi de singurătate”

„Am avut chef să ies și să mă văd cu o grămadă de prieteni. M-am revăzut cu Botezatu după foarte multă vreme. Cătălin era asociat la un bar de pe Calea Moșilor și eu fusesem invitat de Aura Urziceanu. Atunci ne-am cunoscut. Sunt povești, multe povești.

Eu zic că e mult 80% (n.r.: dintre femei, întrebată de reporter cum e să fie dorit de atâtea doamne și domișoare) să mă iubească. Mă simt bine în pielea mea. Unele doamne au o părere bună despre mine, celelalte au greșit definitiv și irevocabil.

Toate greșelile din relații au fost ale mele. Nu sunt singur. Am și trei băieți minunați. Ne facem programul împreună. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor. Nu pot vorbi de singurătate”, a povestit Dan Bittman într-un reportaj difuzat de