Dan Bittman știe să facă bani! Cântă și fără Holograf și a făcut o adevărată avere

Dan Bittman face bani și fără colegii săi de la Holograf. Artistul urcă pe scena fără trupa în care activează de patru decenii, iar afacerile îi merge de minune. Deși face nu din muzică face cei mai mulți bani.

Dan Bittman este unul dintre cei mai longevivi artiști din România. Din cei 62 de ani de viață, 40, pe care îi vă sărbători în curând, i-a petrecut alături de Holograf. Cu trupa, a lansat multe piese nemuritoare, pe care publicul, de la mic la mare, le cântă și astăzi în concerte.

Dar nu doar cu membrii formației urcă vedeta pe scenă. De fapt, Tino Furtună, Edi Petroșel, Romeo Dediu și Iulian Vrabete și-au dat acordul ca Dan Bittman să cânte piese consacrate Holograf de unul singur.

Artistul este acompaniat, însă, de Marius Bațu, colaborator în spectacolele live ale trupei în ultimele două decenii. Asta se întâmplă la evenimente intime, nișate, ce au loc în cluburi sau mici festivaluri de folk.

Onorariul întregii formații, fiind una care se respectă, poate ajunge și la 15.000 de euro, cu cheltuielile de transport și rider tehnic, . Astfel, costurile ar acoperi întreg bugetul organizatorilor.

În aceste condiții, cu permisiunea „veteranilor”, Dan Bittman acceptă să cânte pe doar 3500 de euro. Contextele în care o face sunt alese cu grijă, în așa fel încât să nu afecteze câtuși de puțin imaginea Holograf.

„Dincolo de nori”, „Pierd înălțimea din ochii tăi”, „Banii vorbesc”, precum și „Și îngerii au demonii lor” sau „S-aprindem torțele” sunt unele dintre piesele pe care fanii le pot auzi live în concertele pe cate Dan Bittman le susține de unul singur.

Cum îi merg artistului afacerile

Ce-i drept, FANATIK a verificat datele afacerilor în care este implicat, iar rezultatele din domeniul muzical nu sunt tocmai îmbucurătoare pentru

În anul 2023, cifra de afaceri a companiei Holograf Productions SRL a fost de 2.532.451 lei, însă profitul net a scăzut cu 43%, ajungând la 173.853 lei. Ceea ce înseamnă că marea pasiunea a vedetei nu este chiar profitabilă.

În schimb, parcul său de distracții, Danutz Casa SRL, deschisă în anul 2017, a avut o cifră de afaceri de 429.360 lei. Iar profitul net a fost de 57.807 lei, cu o creștere de 213%.

Cum a făcut Dan Bittman banii

În 2022, chiar Dan Bittman recunoștea că a făcut mai mulți bani din activități adiacente decât din muzică, cu precădere în perioada pandemiei. Atunci, artistul a avut doar șase concerte cu Holograf.

„Să mă facă banii pe mine, nu, niciodată. Gloria, care glorie? Am crezut mereu în valoarea individului. În pandemie nu am cântat, de fapt am cântat șase spectacole cu Holograf în doi ani de zile.

Și probabil tot atâtea cu Marius Bațu cu care am un proiect. Măcar 100, măcar 60, 20, pandemia ne-a amuțit pe toți. Când am avut operația am stat în pauză 5-6 luni, aia a fost.

Culmea e că n-am câștigat din muzică cât am câștigat din activități adiacente. Am făcut la un moment dat niște case, am făcut televiziune mult, am făcut… Se câștiga foarte bine, dar din altele.

Am câștigat și din muzică, că mă bate Dumnezeu dacă zic că nu, dar spun ca idee. Eu am muncit, eu mi-am muncit banii. Când aveam nevoie de bani nu stăteam să întind mâna”, spunea Dan Bitmman