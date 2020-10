Dan Bittman, un nou atac la adresa autorităților: „Noi nu luăm decât lucrurile rele”

Deși afirmațiile sale au stârnit controverse în spațiul public și i-au atras critici dure inclusiv din partea unor colegi de breaslă, Dan Bittman continuă să lanseze acuzații dure la adresa autorităților.

„Noi nu luăm decât lucrurile rele”, a declarat solistul trupei Holograf, făcând referire la statele care au gestionat răspândirea noului coronavirus fără să instituie măsuri dure. Potrivit spuselor sale, cel mai eficient model vine din Suedia, unde masca de protecție este opțională.

Îndrăgitul artist a ridicat, totodată, un semn de întrebare în privința bilanțurilor zilnice transmise de Grupul de Comunicare Strategică. „La 20.000 de testări, domne, nu-ţi pui măcar întrebarea că nu-i o coadă de 1.000 de oameni în faţa unui spital?”, a mai spus acesta.

Dan Bittman nu se dezminte. Continuă să pună la îndoială datele transmise de autorități

„Cârciumile sunt deschise până la o anumită oră. Lumea nu poartă mască, e opţional, fiecare poartă dacă vrea, dar în principiu nu se poartă mască şi aşa mai departe.

Şi la fel e în foarte multe ţări de unde noi nu luăm decât lucrurile rele să le prezentăm ca să înfricoşăm populaţia României. Hai să fim serioşi! De ce?

Sunt peste 5.000 de infectaţi în fiecare zi. Deci sunt 35.000 de oameni pe săptămână. Ce facem cu ei? Vii la spital, eşti infectat şi te trimit acasă, că n-au cum să-i bage în spitale.

N-au unde să bage 35.000 de oameni. La 20.000 de testări, domne, nu-ţi pui măcar întrebarea că nu-i o coadă de 1.000 de oameni în faţa unui spital?”, a declarat Dan Bittman la Aleph News.

„Dacă mă calcă mașina, o să mor de Covid. Sunt împotriva ipocriziei românești”

De asemenea, solistul trupei Holograf a îndemnat generația tânără să nu abdice de la umor și de la cultură, pentru că viața fără artă devine un nonsens. „Un om veritabil, că nu e obișnuit cu ipocrizia, că e dispus să-și asume tot ce spune, indiferent de riscul la care se expune”.

„Chiar zilele trecute un prieten de-al meu m-a sunat, mi-a zis am Covid. E medic, mi-a spus, uite, am avut niște simptome nasoale, am fost plecat într-o gașcă unde nimeni n-are nimic. El, săracul, și-a luat leapșa.

Mi-a spus că nu e bine, că trebuie să stea 14 zile, dar se tratează cu paracetamol, vitamina D și vitamina C. Măi, dați-o-ncolo! Pentru că tot timpul am fost un om sincer și mi-am spus părerea. Am spus că măsurile care se iau nu sunt în regulă.

Am văzut un băiat cu o chitară, nu știu cum îl cheamă, un actor ratat, un cântăreț, se pare, la fel de ratat. Cine mă înjură, măcar să mă înjure într-o română corectă. Să scrie “mă-tii” cu cratimă. E posibil ca în România să nu mai poți să-ți spui părerea?”, a mai spus Dan Bittman.