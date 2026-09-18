Sport

Fostul lider de galerie de la Dinamo i-a luat locul lui Tolea după arestare! Cu cine se bate în RXF

RXF a găsit un înlocuitor pentru Tolea Ciumac, după ce luptătorul a fost arestat preventiv. Cine va lupta în locul „Ursului Siberian” împotriva lui Cătălin Băcăoanu, la gala RXF 53
Cristian Măciucă
18.09.2026 | 16:15
Fostul lider de galerie de la Dinamo ia luat locul lui Tolea dupa arestare Cu cine se bate in RXF
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Fostul lider de galerie de la Dinamo i-a luat locul lui Tolea după arestare! Cu cine se bate în RXF. FOTO: Fanatik
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RXF a găsit un înlocuitor pe măsură pentru Tolea Ciumac (52 de ani), după ce luptătorul a primit 30 de zile de arest preventiv. Fostul șef de galerie de la Dinamo, Dan Blondu, se va bate cu Cătălin Băcăoanu, la Brașov, în gala RXF 53. Confruntarea va avea loc după un regulament diferit față de cel stabilit inițial.

Dan Blondu îi ia locul lui Tolea Ciumac la RXF 53! Fostul lider de galerie de la Dinamo se bate cu Cătălin Băcăoanu

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate culisele bătăii dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu, care s-a petrecut în Centrul Vechi al Bucureștiului, sâmbătă, 12 decembrie. Ca urmare a acelei altercații, Tolea Ciumac a primit un mandat de arest preventiv, iar meciul său cu Cătălin Băcăoanu, de la RXF 53, a picat, în ciuda eforturilor depuse de promoția lui Sebastian Vieru de a îl scoate pe Tolea din închisoare.

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Organizatorii au găsit însă o soluție pentru ca Băcăoanu să nu rămână fără adversar. În locul lui Tolea va lupta Dan Blondu, fostul lider de galerie al lui Dinamo, un nume cunoscut atât în lumea ultrașilor, cât și în cadrul galelor RXF. Meciul va avea loc la RXF 53, eveniment care va avea loc pe 30 septembrie, la Lux Divina din Brașov.  Schimbarea adversarului vine la pachet și cu modificarea regulamentului. Dacă meciul dintre Tolea Ciumac și Cătălin Băcăoanu urma să se dispute pe reguli de box, confruntarea dintre Dan Blondu și Băcăoanu va avea loc pe reguli de MMA.

 

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Dan Blondu revine în cușca RXF! A câștigat deja un meci de MMA

Pentru Dan Blondu, meciul cu Cătălin Băcăoanu va reprezenta lupta cu numărul 5 în galele RXF. La ultima sa apariție, fostul lider de galerie dinamovist l-a învins pe Florin Bloju. Confruntarea a avut loc pe 12 septembrie 2025, la RXF 51, și s-a desfășurat tot pe reguli de MMA. Înaintea acestui succes, Blondu pierduse primele sale trei lupte în RXF, cu Adrian Lupșe, Marian Piciu și Purice.

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Se anunță însă un meci extrem de complicat pentru Dan Blondu împotriva lui Cătălin Băcăoanu, care e neînvins până acum în galele RXF. Băcăoanu are 2 victorii din tot atâtea meciuri și a reușit să răpună doi adversari cu greutate, pe Kamaz și pe Purice.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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