Dan Bordeianu, dezvăluiri la 15 ani de la renunțarea la telenovele: ”Mâine nu știu ce o să fac”

Actorul face dezvăluiri la ani buni de când a renunțat la aparițiile pe micile ecrane. Vedeta nu vede cariera pe sticlă extrem de importantă, ci mai degrabă doar o meserie pe care a practicat-o la un moment dat.

Dan Bordeianu, confesiune despre cariera de actor: ”Am făcut totul cu tot sufletul”

Dan Bordeianu a făcut totul din totul sufletul, fără să recurgă la sacrificii. susține că nu și-a dorit o carieră în lumea actoriei, abia după intrarea la facultate realizând ce implică acest lucru.

„Nu îmi place să vorbesc de meseria mea ca fiind o carieră. Este meseria mea, sunt actor. Mâine nu știu ce o să fac. Poate mă apuc de altceva. Nu vorbesc în termeni de carieră.

Sacrificiile devin valabile în momentul în care ai ceva de la care să renunți. Eu n-am renunțat la nimic. Am făcut totul cu tot sufletul. Și am avut și norocul să-mi placă și nu consider că am făcut sacrificii.

Nu mi-am dorit să fiu actor. M-am trezit să fiu actor. M-am pregătit două săptămâni pentru facultate. Abia după ce am intrat m-am trezit la ce mă înham și încet, încet s-a văzut ceea ce vedeți cu toții”, a spus Dan Bordeianu într-o emisiune de la .

Dan Bordeianu, prezent pe scena teatrului românesc

Dan Bordeianu a făcut parte din distribuția primelor telenovele românești. A jucat în Numai iubirea, apoi în producțiile Lacrimi de iubire și Iubire ca în filme, dar apoi a dispărut din lumina reflectoarelor.

Fostul iubit al prezentatoarei Adela Popescu nu a renunțat definitiv la și a rămas pe scena teatrului, chiar dacă cariera sa nu este una foarte vizibilă și în lumina reflectoarelor.

Vedeta a jucat în filmul Căutătorul de vânt, apărut în 2021, dar și în producția București non-stop, alături de Toma Cuzin, Olimpia Melinte și Adrian Titieni.