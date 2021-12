Dan Capatos explică motivele pentru care se retrage din DDB: „Galeria a pierdut meciul! Un tâmpit a aruncat cu ceva în arbitru!”. Exclusiv

, s-a încheiat cu un scandal „monstru” între suporterii și jucătorii „câinilor”. Conflictul a degenerat, iar Deian Sorescu a fost dezbrăcat de tricou de unul dintre ultrașii furioși.

Ulterior, , pe care l-au oprit forțat pentru a le cere socoteală jucătorilor.

Dan Capatos dă de pământ cu DDB, după incidentele de la Mioveni – Dinamo 2-1

Prezentatorul TV susține că nu este de acord cu gestul fanilor, motiv pentru care a decis să iasă din programul DDB. Ba mai mult, acesta consideră că meciul cu CS Mioveni a fost pierdut din cauza galeriei, deoarece un suporter a aruncat cu un obiect către unul dintre arbitri, motiv pentru care partida a fost oprită și prelungită cu șase minute, timp în care gazdele au marcat de două ori.

„Eu nu pot fi compatibil cu genul acesta de gesturi și văd că nimeni nu a sesizat, pe lângă faptul că nimeni nu s-a delimitat din conducerea DDB de aceste gesturi, de ce s-a ajuns până în minutul 96.

Un tâmpit din galerie a aruncat cu ceva în arbitru. Arbitrii au oprit și prelungit meciul, în mod firesc, până în minutul 96, când meciul ar fi fost prelungit, probabil, până în minutul 93.

Când am luat noi golurile? În 94 și 96. Deci, dacă e să o gândești în schema asta, ne-am dat singuri cu tesla în c*aie, nu? Păi, atunci să se uite, în primul rând, la ceea ce fac ei și să nu se mai întrebe de ce unul ca mine sau ca altul nu mai vor să facă parte din gruparea lor.

Din punctul meu de vedere, meciul a fost pierdut din cauza galeriei sau din cauza unuia din galerie, care a aruncat cu c*catul ăla în arbitru, care a prilejuit cu ocazia asta prelungirea meciului cu încă trei minute în plus, față de cât ar fi fost.

Și poate că, dacă n-ar fi fost acest gest din timpul meciului, nu mai luam două goluri. Nu mai am chef să stau lângă așa ceva. Cred că am ajutat Dinamo mult mai mult decât să fiu într-un DDB”, a declarat Dan Capatos, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Dan Capatos: „O să le bage cuțitul în spate?”

Dan Capatos le ia apărarea jucătorilor și spune că aceste incidente ar putea degenera în unele mai grave. Totodată, le semnalează conducătorilor DDB faptul că Deian Sorescu nu merita să fie umilit.

„Genul acesta de scene s-au repetat și în campionatele mari, au dat cu palma în mașina lui Messi. Astfel de supărări sunt de înțeles până la un punct, dar să-ți bați joc de unul, care, săracul, chiar a jucat aseară, cât a putut și el… Până la urmă, de ce nu l-au dezbrăcat pe Cortacero? Până la Cortacero, au fost niște români pe aici, pe care nu i-a dezbrăcat nimeni.

Numai că lucrurile astea se uită repede și se ajunge la astfel de gesturi cu care eu nu rezonez. La ce o să se ajungă? O să-i ia și la bătaie? O să le bage cuțitul în spate? Până la urmă și jucătorii… ok, că sunt indolenți, nesimțiți, că or fi cum or fi, dar nu dau ei buzna pe teren să intre în echipă. Cineva îi angajează, cineva le dă tricou. Nu văd de ce trebuie să fie umilit în halul ăsta, nu s-a dus nimeni cu forța acolo. Sunt niște oameni care le oferă niște contracte.

Fac și ei cât pot, cât îi duce mintea, cât îi duce mușchiul. Iar Deian nu merita asta. Îmi era mie jenă de jena lor. Ce au rezolvat? Au luat tricoul și l-au aruncat pe jos. Puteau să zică: «Domne, dă-ne nouă tricoul, că noi suntem Dinamo». Dar îl iei și tot tu îl arunci pe jos? Ia-l și lasă-l pe ăla să se ducă dezbrăcat, dacă vrei să faci o treabă. Dar nu Deian și nu așa. Să nu se înțeleagă că acum eu le dau idei. Dar omul ăla l-a luat de pe jos și după s-a îmbrăcat cu el, cât era de amărât și el în sufletul lui. Sunt și ei niște suflete, până la urmă”, a mai spus Dan Capatos.

Dan Capatos: „Mă așteptam să aibă o poziție!”

În încheiere, Dan Capatos s-a declarat dezamăgit de faptul că reprezentanții DDB nu au emis un comunicat în legătură cu incidentele de la CS Mioveni – Dinamo.

„Este momentul în care se poate întâmpla orice. Viitorul îl văd rău. Totuși, pierzi nouă puncte după minutul 93. Dă-l dracu’ de blestem! Dar parcă prea e totul împotriva echipei, e un moment rău.

Dar nu ăsta a fost motivul pentru care eu m-am delimitat. În momentul acesta, sunt extrem de pesimist. Dar toată viața o să țin cu ei.

Mă așteptam ca cei din DDB să aibă o poziție, mai ales că ei au comunicate talentat scrise. Faptul că s-au dat pe mucles 20 de ore, nu-mi place deloc. Mi-au scris pe Instagram că pentru cinci speriați nu e cazul să ia poziția asta. Ba e cazul! Nu zic eu că o să influențez ceva, dar mă așteptam la o reacție oficială.

Cardul era Elite. Dar a fost o înțelegere tacită prin care eu, de-a lungul timpului, i-am ajutat cu multe alte lucruri, pe care nu vreau să le fac publice”, a încheiat Dan Capatos.

Dan Capatos avea card Elite și era membrul cu numărul 46 din programul DDB. Potrivit site-ului programului DDB, un membru Elite cotizează cu 1.948 de euro anual.

Facilitățile unui membru Elite sunt următoarele: