Dan Capatos despre sport, pasiune și viață: „Dinamo e singura echipa din România cu care aș fi putut să țin!”

Cunoscutul realizator de televiziune vorbește într-un interviu acordat Superbet despre cum a ajuns să țină cu Dinamo, despre prietenia cu marele , dar și ce sfaturi le-ar da tinerilor din ziua de astăzi.

Dan Capatos, îndrăgostit de 42 de ani de Dinamo

Să începem cu iubirea ta pentru Dinamo… Cum s-a născut ea?

– Da, asta e prima iubire, s-a născut când eram în clasa întâi, deci aveam 6 ani, am deja 42 de ani de dragoste pentru Dinamo. Învățam literele și scriam foarte urât, și a făcut mama rost de un abțibild cu vechea siglă, cea care e acum sigla clubului sportiv, cea cu D-ul foarte frumos scris, iar mama mi-a zis că măcar litera asta să o fac frumos, să o copiez de pe abțibild, că dacă tot mă cheamă Daniel, măcar numele meu să îl scriu frumos. Am început să mă interesez, să mă uit la televizor la meciuri, se întâmpla în anii ’78 – ’80, când echipa mergea bine, și așa m-am atașat până mi-am dat seama că e singura echipa din România cu care aș fi putut să țin.

Dan Capatos despre situația hazlie din fotbalul românesc: „Nu mai există club de tradiție fără două-trei extensii”

Crezi că se salvează anul acesta Dinamo de la retrogradare?

– Sper până la capăt. La ce eforturi uriașe au făcut fanii să o țină financiar în viață, ar fi păcat să existe această contraperformanță.

Era mai ok dacă Dinamo mergea pe drumul Rapidului acum doi ani?

– M-am gândit de multe ori la asta și am întors-o pe toate fețele. Dacă, într-adevăr, drumul acesta ar fi însemnat un lucru sănătos, poate ar fi fost mai ok, ar fi existat o șansă să crească sănătos, organic. Că uite, ne putem trezi cu trei Dinamo: cea din prima ligă, echipa lui și Academia ministerului, care vrea să își facă și ea echipă de seniori care să crească odată cu apariția posibilului stadion.

Dacă se ajunge în această situație, pe care Dinamo o vei susține?

– Păi nu vedeți că suntem într-o situație oarecum hazlie la nivel național? Mă refer la faptul că nu mai există club de tradiție fără două, trei extensii, Dinamo, Steaua, Craiova, Rapid. Eu o să rămân cu iubirea pentru Dinamo pe care îl știu din anii ’80.

Dan Capatos e categoric: „Dănuț Lupu a fost mai bun decât Hagi”

Care este jucătorul tău de suflet de la Dinamo?

– O să râzi, mie mi-a plăcut foarte mult Dănuț Lupu, mie unul mi s-a părut mai bun decât Hagi. Nu pot să uit cum proteja mingea, cum bătea penalty-urile de pe loc de rupea plasa, făcuse hochei înainte și stătea bine pe picioare. Dacă mă trezești din somn și mă întrebi, Lupu ar fi!

Care e cea mai de suflet și frumoasă amintire cu Dinamo?

– 5-1 cu Everton în 2005, un meci cum n-am mai trăit acasă, pentru Dinamo. Un meci de care mă leagă și o amintire mai puțin plăcută. La 1-0 pentru Everton s-a întâmplat un eveniment neplăcut. Dar deznodământul a fost unul eroic și istoric pentru Dinamo.

Ce alte sporturi urmărești cu plăcere?

– Eu n-am fost o fire sportivă, n-am făcut sport aproape deloc. M-a salvat băiatul meu, care a făcut înot, fotbal și acum tenis. Astfel, am descoperit tenisul ca sport, mi se părea foarte plictisitor, dar acum mi-a devenit și mie drag. Și mai e Formula 1, unde nu știu dacă sunt mai mult de 20 de curse pe care nu le-am vizionat, din 1990 și până acum, mă chinui să nu scap nicio cursă.

La handbal te uiți, că Dinamo rupe acolo?

– Da, sunt chiar prieten cu Ionuț Popa, președintele clubului de handbal, mă invită mereu să merg la meciuri, am fost chiar la prezentarea lui la venirea de la Barcelona. E mare lucru să ai o echipă în Liga Campionilor și e păcat că din cauza pandemiei am fost excluși și n-am mai terminat sezonul. Apreciez efortul lor și îi felicit pentru tot ce fac!

„Orice top al sportivilor români trebuie să înceapă cu Patzaichin, Lipă și Nadia Comăneci”

Ca să trecem prin toate sporturile, Olimpiada ce înseamnă pentru tine?

– Olimpiada înseamnă în primul rând prietenia frumoasă pe care am avut-o cu , îmi duce gândul mai degrabă spre oameni decât spre întâmplări. Înseamnă Elisabeta Lipă, înseamnă . Mi se pare că orice top al sportivilor români cu ei ar trebui să înceapă. Vorbim de oameni care au câștigat sau au dominat 4-5 ediții consecutive, să ai aur timp de 16-20 de ani cred că e un lucru uriaș și cred că ar trebui să învățăm să prețuim mai mult efortul ăsta, chiar dacă vine dintr-o zonă unde nu știm noi regulile sportului. O asemenea performanță nu poate fi obținută decât cu foarte multe sacrificii, cu multă muncă și până la urmă e pentru țara asta!

Cel mai mare hobby? „Muzica e primul loc”

Ce mai intră între pasiunile tale în afară de sport?

– Muzica cred că e chiar pe primul loc, înaintea sportului, și asta tot datorită mamei. Nu adormeam când eram mic și pe la doi ani mi-a pus un radio între perne, un radio Albatros, doar cu muzică care mă liniștea și pe care dormeam în fiecare seară. Cam așa mi-a intrat muzica în minte, subliminal, fără să fac niciun efort și mi-am dezvoltat între timp pasiunea asta. Am peste 1000 de viniluri, am scule, mi-am cultivat-o și este cea mai mare pasiune a mea.

Dacă ar fi să dai un sfat tinerilor care citesc acum, ceva ce ai simțit că așa trebuie făcut în viață, care ar fi?

– O să zic ce mi-a zis tata: „Fii om de cuvânt, pentru că asta contează foarte mult”, dacă promiți ceva să te ții de promisiune indiferent cât de greu ar fi sau orice s-ar ivi. Și mai e ceva, dacă deschizi gura să zici ceva ok, n-o deschide degeaba. Pe astea două le-am asimilat de la ai mei. Eu aș adăuga să încerce să citească foarte mult, să asimileze orice fel de informație. Mie îmi pare bine că am citit două biblioteci și am adunat din cărți informația.

