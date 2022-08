Dan Capatos îl pune la punct pe George Buhnici: “Balet absolut penibil”

Dan Capatos a avut o nouă replică acidă pentru George Buhnici, după ce miercuri vloggerul a primit o amendă de 20.000 de lei din partea CNCD, în urma declarațiilor contra femeilor cu vergeturi și celulită.

Ce i-a transmis Dan Capatos lui George Buhnici, amendat recent cu 20.000 de lei de CNCD

Dan Capatos a răbufnit din cauză că George Buhnici i-a acuzat pe angajații emisiunii ”Xtra Night Show” că i-au editat și difuzat interviul cu afirmațiile scandaloase, în așa fel încât să-l pună într-o lumină nefavorabilă.

Dan Capatos a dat detalii din casă și a spus cum au stat, de fapt, lucrurile. Prezentatorul a mărturisit că i s-a dat șansa lui Buhnici să-și corecteze cuvintele ofensatoare.

Concret, s-a amânat publicarea interviului cu o săptămână de la filmare. În tot acest timp, s-a așteptat un apel din partea vloggerului, prin care să-și justifice exprimarea.

”Noi nu am exploatat în niciun fel acest interviu, în afara faptului de a-l difuza. Nu am făcut dezbateri, cum am fi putut face când eram la Un Show Păcătos, tocmai pentru că am plecat de la premiza că fiecare om merită a doua șansă. (…)

Șansa a constat în mai multe momente: acela de a nu difuza imediat interviul, difuzarea lui a avut loc după 7 zile, gândindu-ne că poate în acest timp va realiza grozăviile pe care le-a spus și va da măcar un telefon reporterului care a luat legătura cu el. (…)

Discuția apare în momentul în care, după această amendă, George Buhnici se simte dator de a explica din nou de ce a ajuns în postura de a lua amendă și pentru a doua oară, în cadrul aceluiași scandal, dă vina pe emisiunea noastră.” a spus Dan Capatos în emisiunea sa ”Xtra Night Show”, scrie

Dan Capatos spune că interviul cu George Buhnici nu a fost editat

Dan Capatos este de părere și că fostul jurnalist de la Protv trebuia să prezinte scuze în mod public . În acest mod, George Buhnici ar fi putut evita ”acest balet absolut penibil”, după cum a mai afirmat prezentatorul de la Antena Stars.

Dan Capatos a mai mărturisit că interviul cu celebrul vlogger nu a fost editat absolut deloc. Explicațiile moderatorului vin la scurt timp după ce miercuri și ulterior acesta a dat încă o dată vina pe emisiunea ”Xtra Night Show”.