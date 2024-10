Dan Chișu, actor într-un serial la Antena 1: “Am primit o ofertă pe care nu am putut să o refuz”. Cum i s-a schimbat viața de când s-a mutat în Franța

Dan Chișu apare în noul serial, “Iubire cu parfum de lavandă”, ce va avea premiera pe 31 octombrie, la Antena 1. Celebrul regizor a acceptat oferta Ruxandrei Ion, “mama telenovelelor românești”, de a intra în pielea unui personaj în noua producție.

Dan Chișu a venit în România pentru filmările la noul serial. De ce s-a mutat în Franța?

Dan Chișu s-a stabilit în Franța, de câțiva ani, așa că a venit în România special pentru filmările serialului. L-am întâlnit pe Dan Chisu pe platourile de filmare, pe un câmp cu lavandă, la câțiva kilometri de București.

“Un rol complicat pentru că eu, nefiind actor, nu prea stăpânesc tehnica, dar la mine a fost ca în Nașul. Cunoașteți celebra replică “I will make you an offer that you can’t refuse”? Așa a făcut Ruxandra, mi-a făcut o ofertă pe care nu am putut să o refuz”, ne-a spus Dan Chișu despre rolul său.

Nu a putut să o refuze pe Ruxandra Ion pentru că i-a dat un rol ofertant pentru un actor. Nu, nu e este vorba de partea financiară.

“Nu vorbim de bani, pe Ruxandra o cunosc de prea mult timp, ne știm foarte bine. N-am întrebat nicio secundă. Important era să accepți sau nu. Problema mea era că mă voi întâlni cu oameni care îmi vor da mie indicații, eu fiind obișnuit pe platou să dau indicații. Și ca orice om care a făcut meseria asta, după 11 filme, mă gândeam “Oare ce o să fie?”. Eu citeam textul și mă gândeam din punctul meu de vedere cum trebuie făcut.

Spaima mea era cum o să mă înțeleg cu omul ăla care precis e mai tânăr și eu știam că trebuie să ascult ce vrea el. Partea mișto a fost că parcă gândeam împreună și asta a fost șansa…. și m-a făcut să mă simt bine”, a declarat Dan Chișu pentru FANATIK.

Regizorul ne-a dezvăluit și faptul că nu i-a fost ușor la unele scene, pe platourile de filmare. Spre exemplu, la un moment dat, trebuia să plângă pentru a ilustra cât mai bine scena.

“Au cerut, la un moment dat, să plâng. Nu știu, n-am tehnica plânsului. Și încercând, până la urmă a ieșit. Acum nu eu hotărasc dacă a fost bine sau rău, ci spectatorii”, mai spune el.

Dan Chiș, actor în noul serial semnat Ruxandra Ion: “Stăm într-o comună de 4000 de locuitori”. Face 7 kilometri pe zi

Dan Chișu ne-a vorbit și despre cum s-a schimbat viața lui după ce s-a mutat în Franța. El a recunoscut și faptul că odată cu pandemia a avut și o mică depresie. Celebrul producător ne-a spus cum se relaxează, dar și cu ce își umple timpul.

“Acum, de când am mutat locația și stăm într-o comună din Franța, undeva la granița cu Italia, într-o comună de 4000 de locuitori, plimbările pe malul mării mă relaxează. Cei 7 kilometri pe zi pe care îi fac, ca o plimbare, nu alergare. Ăsta este traseul 3,5 kilometri dus, 3,5 kilometri întors. Dar cel mai important lucru este că eu am plecat când a început pandemia – pentru că mi-am dat seama că nu putem face meseria în pandemie – .

N-am fost deloc de acord nici cu formula ei, nici cu ce s-a întâmplat, mai ales că eu am plecat într-o mini depresie. Pandemia, lockdown-ul, a venit exact în ziua în care trebuia să lansăm ultimul film, “5 Minute”, care n-a văzut sala de cinema. Au fost 3 proiecții și a fost după aceea doar pe Netflix, și atât.

Am înțeles că de fapt viața e formată și din alte lucruri pe care le descoperi, mai ales că eu am fost destul de dependent de muncă. Făceam film, televiziune, clubul de stand-up, Noaptea Devoratori de Publicitate, Festivalul de film. Deci erau foarte multe, mult prea multe lucruri.

Eram încărcat cu foarte multe lucruri și, eliberarea asta, la început, a fost o depresie. După aceea a fost o mare bucurie, pentru că totuși viața trebuie trăită. Și vorba lui Hagi: ”, ne-a mai dezvăluit Dan Chișu.

Dan Chișu: “Mâncăm nu mai mult de o dată sau maximum de două ori pe zi. Încerc să evit supra alimentarea”

Producătorul român și-a schimbat și alimentația de când s-a mutat în Franța. El spune că are o singură masă pe zi, cel mult două, și că de când a adoptat acest stil se simte mult mai bine. În plus, și din punct de vedere medical, lucrurile s-au îndreptat. El a avut ceva probleme de sănătate în trecut, însă acum totul este în regulă.

“Plimbarea este imediat după ora 12:00-13:00. În prima parte ne organizăm pentru cumpărături, după aceea, la prânz e plimbarea, mâncăm nu mai mult de o dată sau maximum de două ori pe zi. Încerc să evit supra alimentarea. Alimentația e mult mai sănătoasă, de fapt doar pentru că ai o varietate mai mare de produse de care ai nevoie, mă refer la dieta asta mediteraneană.

Din punct de vedere medical sunt mult mai bine îngrijit acolo. Erau niște probleme, probleme normale vârstei, dar care odată ce cineva înțelege și îți explică ce ai de făcut, și faci ceea ce trebuie să faci, lucrurile sunt ok”, mai spune el.

Cine joacă, alături de Dan Chișu, în serial?

În restul zilei, Dan Chișu face ceea ce îi place și ce știe mai bine. “În rest scriu, m-am aruncat în partea cealaltă, încerc să-mi găsesc echilibrul în proiecte interesante. Scriu la o piesă de teatru. Mai am un proiect de film pe care încerc să-l vând. Am mai vândut un scenariu acum, înainte de a pleca”, ne-a mai declarat producătorul.

Dan Chișu joacă în serialul “Iubire cu parfum de lavandă” ce va avea premiera pe 31 octombrie la Antena 1. Din distribuția serialului ce se va difuza în fiecare joi şi vineri, de la ora 20.30, fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune.

, Bogdan Albulescu, Magda Catone, Claudiu Istodor, Anca Florescu, Ella Prodan, Juno, Rădiţa Roşu, Eric Aradits, Alina Florescu sunt doar câteva dintre vedete care interpretează roluri în noua producție.