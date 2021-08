Pandemia de coronavirus i-a determinat pe unii artiști să ia decizii radicale. Este și cazul lui Dan Ciotoi. Acesta a decis să plece în Statele Unite unde va avea o serie de concerte.

Cântărețul s-a pregătit temeinic și a declarat că a luat chiar și lecții de engleză pentru a nu întâmpina nicio problemă.

Dan Ciotoi a decis să plece din România. Unde vrea să se mute artistul

În anii 90, Dan Ciotoi făcea furori și umplea stadioanele alături de trupa Generic. Melodiile interpretate de el au fost fredonate ani de zile de fani. Lucrurile s-au schimbat însă de anul trecut. Evenimentele la care a fost invitat să cânte au început să fie din ce în ce mai puține din , ceea ce l-a cam afectat financiar.

Astfel, artistul a fost nevoit să caute o soluție. A decis să plece peste ocean acolo unde este așteptat de mii de români. Acesta va pleca în luna octombrie și a anunțat că a luat chiar și lecții de engleză.

Dan Ciotoi spune că nu va pleca definitiv. Își dorește să se întoarcă în preajma sărbătorilor de iarnă.

“Cu vorbitul nu stau așa bine (nr. în engleza), stau mai bine cu scrisul. Înțeleg ceva dintr-un articol, chiar dacă e doar 50%.

Plec în America, în octombrie și nu mă mai întorc până nu trece nebunia, după ce trece valul opt mă întorc”, a declarat Dan Ciotoi,

Soția lui Dan Ciotoi nu vrea să plece în Statele Unite

Artistul a dezvăluit că soția sa nu vrea să meargă cu el și îl va aștepta în România. Se va întoarce atunci când se va încheia pandemia de coronavirus. În cazul în care situația nu va fi bună, atunci va reveni în preajma sărbătorilor de iarnă.

“Plec să cânt acolo, românilor din America, aici nu se mai poate cânta.

Dacă n-am activitate aici, acolo am. Am luat această decizie săptămâna trecută, de când am și viza, după ce activitatea mea s-a suspendat, acolo nu se vorbește de valul patru”, a declarat Dan Ciotoi, la Antena Stars.

În urmă cu câțiva ani Dan Ciotoi a fost grav bolnav,