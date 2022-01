Cum a salvat-o Dan Diaconescu pe Minodora. Detalii neștiute despre cariera cântăreței care vrea să reprezinte România la Eurovision

Minodora a mărturisit că la un moment dat s-a simțit extrem de pierdută din punct de vedere profesional, iar omul care i-a sărit în ajutor, relansând-o, a fost nimeni altul decât Dan Diaconescu.

Artista care se pregătește din greu pentru Eurovision, cu melodia „România mea”, compusă de Costi Ioniță, a spus că a existat un moment de cumpănă semnificativ în cariera ei muzicală.

Vedeta a fost invitată la Acces direct, acolo unde a vorbit despre entuziasmul pe care îl are participând la Selecția Națională a Eurovisionului, și nu numai.

Minodora vrea să reprezinte România la Eurovision 2022

„Dacă Dumnezeu vrea, totul e cum dorește Divinitatea. E o piesă scrisă de Costi Ioniță, un text scris de Alina Manolache. E ca un pahar de apă rece. A mai umblat un pic la caseta patriotismului”, a spus Minodora la despre piesa cu care vrea să facă istorie la Eurovision.

Mirela Vaida a vrut să știe cum s-a raportat de-a lungul anilor la succesul ei și cât de grea a fost trecerea de la Minodora la Maxim la simpla Minodora.

a recunoscut că a fost o perioadă din viața ei în care s-a simțit confuză. Nu știa încotro s-o apuce, mai ales după ce s-a despărțit de băieții care formau trupa La Maxim, cu care aceasta cânta.

Salvatorul ei a fost nimeni altul decât fostul patron al OTV, Dan Diaconescu. Minodora și-a amintit când a fost contactată de cineva de la postul lui DD, acesta dorind s-o promoveze, în amintirea pieselor cu care a cucerit o țară întreagă.

„Mă simțeam urâtă fizic”

După mai multe apariții și promovări făcute de OTV, Minodora a reușit să capteze din nou atenția pasionaților de muzică de petrecere. S-a reinventat. Și astăzi reușește să dovedească faptul că are locul ei special în muzică.

„Niciodată nu am vrut să renunț. Au fost moment în care am clacat. A fost o perioadă dificilă când am mers pe drumuri diferite de cei doi băieți Maxim. Atunci eram Minodora la Maxim. Eram foarte grasă. Aveam peste 100 de kilograme. Nu eram complexată. Mă complexa că nu puteam să găsesc haine.

Mă simțeam urâtă. Și urâtă fizic”, a spus Minodora în interviul acordat pentru emisiunea Acces direct de la Antena 1.