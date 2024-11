Dan Diaconescu și drama familiei sale: “Părinții mei au murit din cauza dosarelor mele!”

Dan Diaconescu, invitatul lui Horia Ivanovici la Sport și Politică, exclusiv la FANATIK.RO, a vorbit despre cum i-a fost afectată familia din cauza dosarelor în care era vizat de anchetatori.

Soția și fata, cei mai puternici

Dan Diaconescu, invitatul lui Horia Ivanovici la Sport și Politică pe FANATIK.RO, a relatat drama prin care au trăit cei apropiați lui, în urma dosarelor în care era vizat de justiție. Dacă soția și fiica lui au avut puterea să treacă peste necazuri, nu același lucru s-a întâmplat cu părinții lui.

Cei care au suportat cel mai bine această situație, spune el, au fost soția și fiica lui. Diaconescu spune că fata lui nu a fost hărțuită la școală din cauza problemelor pe care el le avea cu justiția, mai mult, cunoscuții, colegii fiicei sale și directoarea liceului unde învăța i-au încurajat, spunând că sunt victimele unor abuzuri.

„Soția nu a fost afectată de deloc, nici fata, care avea 17 ani la vremea aceea, toată lumea zâmbea, se amuza, la școală nu a fost atacată de nimeni. Era directoarea la liceul Lazăr, fata mea era acolo un fel e șef de generație și directoarea liceului și toată lumea mă încuraja, spuneau băi ăștia sunt nebuni la cap, cum să scornească așa ceva. Colegii fetei, dimpotrivă îl încurajau, eu când o duceam la școală toți îmi făceau semn cu mâna de încurajare”, a spus Diaconescu.

„Prea multe acuzații la adresa mea ca să mai creadă cineva”

Diaconescu a relatat un episod din perioada când fiica sa era la școală, în clasa a treia, și când el beneficia de permisii, o ducea la școală, și nu a întâmpinat nici o dezaprobare. Publicul său, spune Diaconescu, nu credea în acuzațiile ce i-au fost aduse, pentru că, spune el, erau prea multe să mai fie credibile.

„Mai devreme, când fata mea a fost în clasa a treia, iarăși m-au luat mascații și m-au dus la pușcărie și atunci… eu m-am întors acasă, când s-a terminat sau când aveam permisii, o duceam pe fată la școală, profesorii nu ziceau nimic, elevii nu ziceau nimic. Și eu eram curios să iau pulsul națiunii. Deci națiunea, din fericire, cel puțin publicul meu, nu crede, nu are cum să creadă în prostiile astea. Dacă Diaconescu a făcut ceva cu fetele alea atunci cum dracu l-a șantajat pe ăla acum cinci ani, dar de ce i-a mai închis televiziunea că n-a plătit amenzile? Sunt prea multe acuzații la adresa mea ca să mai creadă cineva ceva”, a spus el.

La , când a avut câștig de cauză la tribunal, oamenii de pe stradă își . „În primul rând, toate televiziunile spuneau: Diaconescu, nenorocit. Și stiau toți că n-am voie să dau drept la replica prin prisma interdicției, asta m-a deranjat”, a mărturisit realizatorul.

Cu mascații lângă casă

Dan Diaconescu a mai relatat și despre presiunea asupra familei sale, când strada pe care stătea era plină de lume, în momentul unor evenimente politice sau când descindeau mascații la domiciliul său.

„Cel mai tare i-a deranjat pe ai mei de acasă următorul lucru. În fața casei mele, ca de obicei, sunt ziariști, de 20 de ani, cu Oltchimul, când veneau politicieni la mine acasă, când veneau mascați, la mine e pelerinaj pe strada asta. Țin minte că la referendumul din 2008 sau 2009, vă dau acum o exclusivitate, erau două tabere, USL și ăia ai lui Băsescu, se discuta dacă președintele țării să fie suspendat sau nu, și la propriu, cum vedeți în filmele americane, în capătul străzii era o echipă și în celălaalt capăt era alta.

Eu aveam PPDD-ul, eram la mijloc cu 15% și fiecare mă ruga să ies la televizor și să spun am votat pentru referendum, sau am votat împotriva referendumului. Deci strada mea e cunoscută, vecinii se uitau pe vizor și ziceau iar au venit mascații sau iar a venit SPP-ul, am avut două luni de zile pază cu SPP-ul, copilul meu era dus la școală cu SPP-ul, când eram partid parlamentar”, spune Diaconescu.

„Dar să-ți moară doi părinți din cauza a două înscenări judiciare?”

Dan Diaconescu a subliniat însă că cele două dosare pe care le-a avut le-au grăbit sfârșitul părinților lui. „Dar vreau să spun că tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, care a murit din cauza dosarului primul, ăla de șantaj, și mama mea, Dumnezeu s-o odihnească, care a murit din cauza dosarului ăsta de la Constanța, ca să fie clar, că eu sunt răzbunător de felul meu, o să-mi revin, nu știu peste cât timp, și o să mă răzbun și eu, că una-i una, alta-i alta, eu sunt puternic, eu rezist”, a continuat el.

Horia Ivanovici l-a întrebat dacă este înțelept să facă asemenea declarații. „Dar să-ți moară doi părinți din cauza a două înscenări judiciare?”, a răspuns Diaconescu.

„Poate mai aveau zile dacă eu nu pățeam asta”

Diaconescu a explicat, referitor la tatăl său, care spune că a murit din cauza primului dosar al lui și la mama sa, din cauza celui de-al doilea dosar. „Eu așa zic, omul era verde când am plecat în 2015 să-mi respect o condamnare care era o făcătură, în loc să mă duc în Italia, aveam rezidență și așa mai departe, și săracul taică-meu a fost atât de afectat încât după un an de zile am primit vestea că a murit. Și dosarul din Constanța cu fetele a omorât-o pe mama. Poate mai aveau zile dacă eu nu pățeam asta”, a spus Diaconescu.

Omul de televiziune a mai spus că cele prin care a trecut i-au lăsat și lui urme și că i-e frică să de ducă la medic să afle ce are, spunând că i-au apărut pe corp niște pete. Totodată, Diaconescu s-a întrebat de ce, „când vezi atâta nedreptate”, nu a rămas în străinătate, în Dubai, la Londra, la Roma, în loc să vină „la nebunul de stat român”.

„Credeam că am mulți prieteni în presă”

O altă durere legată de tatăl său, spune Diaconescu, este că acesta, în lipsa lui, primea acasă, la Caracal, o mulțime de oameni care veneau fiecare cu problema lui, să ceară ajutor. Într-o zi, tatăl său îl sună și-l roagă să- angajeze fata unui cunoscut, care terminase jurnalismul.

„Acuma, știți cum e, de gura lui tata, pe pile cum se spune, am angajat-o. I-am spus directoarei postului angajeaz-o că tata vrea să o angajăm pe asta din Caracal. O debutantă, dar era și bună profesional și a făcut carieră bună la OTV. Când s-a închis OTV-ul, oamenii cei mai buni s-au transferat instantaneu, de regulă către România TV.

Fata asta s-a transferat la alte televiziuni și, la momentul Constanța, fii-mea mi-a povestit, măi tată, de ce ai angajat-o, și tipa asta, angajată de tata, care niciodată cred că n-ar fi ajuns la București sau într-o televiziune, dădea cu mâna de gardul meu și spunea stimați telespectatori, Diaconescu, acest criminal în serie, nu știu ce…Ai meu erau șocați în casă. Băi tată, spune fiică-mea, asta-i aia pe care ai angajat-o tu, i-au dat salariu. Deci asta ne-a deranjat foarte mult, mai ales reacția asta vituperantă a presei în care eu, repet, credeam că am prieteni mulți”, a spus Diaconescu.

Dan Diaconescu și drama familiei sale: “Părinții mei au murit din cauza dosarelor mele!”