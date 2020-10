Dan Helciug a vorbit despre traumele din copilărie. Prin ce dramă a trecut artistul

Dan Helciug a avut parte de experiențe traumatizante în copilărie, care l-au marcat pentru toată viața. Artistul a trăit momente de groază când s-a trezit în toiul nopții cu locuința înconjurată de flăcări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cântărețul de la Spitalul de Urgență și sora acestuia au fost crescuți de un tată singur, după ce mama celor doi s-a îndrăgostit de un alt bărbat și a părăsit căminul conjugal. La acea vreme, Dan avea doar 5 ani.

Momentul care l-a marcat pe solist a fost acela în care casa a luat foc. El a mărturisit că spaima, pe care a trăit-o în acea noapte, i-a cauzat ulterior, fiind motivul pentru care artistul suferă de memorie selectivă. Respectiva traumă a fost urmată de ședințe de consiliere alături de un medic psiholog.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Traume în copilăria lui Dan Helciug. Ce dramă i-a scuturat existența

„În 1986, exact în noaptea de 1 aprilie, mi-a luat foc casa din cauza unui scurtcircuit. Într-o cameră a apartamentului nostru aveam o bibliotecă de vreo 2-3 mii de cărți care au ars mocnit.

Tata dormea acolo, dar în seara respectivă l-am chemat să vedem un serial și a dormit la noi în cameră. Ăsta a fost norocul lui”, a povestit el, potrivit antenastars.ro.

ADVERTISEMENT

Vecinii au intervenit salvator și i-au scos pe cei 3 din locuință, dar, în încercarea de a mai salva ceva și de a stinge flăcările, tatăl celor doi s-a întors în apartament. Efortul acestuia a fost zadarnic.

Casa a ars în totalitate, iar până la sosirea pompierilor, care a durat în jur de două ore, părintele lui Helciug nu a mai putut rezista căldurii insuportabile și a ieșit pe geam. Acesta a stat agățat de o bară în afara casei până la sosirea echipajelor de salvare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Ne-am trezit, ne-au scos vecinii afară. Tata a încercat să stingă focul, dar nu a putut. Pompierii au întârziat cam vreo două ore. Temperatura din casă a fost cam de 1000 de grade. Se topise tot, tata ieșise pe geam și s-a ținut de o bară până au venit Pompierii.

Tata a fost dus la spital timp de vreo trei luni, cu arsuri mari. Noi am stat prin vecini, tabere. Din cauza traumelor emoționale am o memorie selectivă. Am fost și la psiholog” a mărturisit el, potrivit sursei de mai sus.

ADVERTISEMENT