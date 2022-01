Dan Helciug și soția vor să participe la Asia Express. Artistul pregătește un proiect ce nu are legătură cu muzica

Dan Helciug se declară un bărbat fericit și împlinit. Atât pe plan familial, cât și profesional, în ciuda celor doi ani pandemici care au afectat industria muzicală, artistul o duce foarte bine.

Dan Helciug, mândru de familia pe care o are

este tatăl a doi copii care au luat de la el iubirea pentru partea artistică a vieții și are și o soție alături de care-și dorește să pornească în cea mai mare aventură a lor ca și cuplu.

Helciug spune că și-ar dori tare mult să participe cu mama copiilor săi în chiar dacă în ultima vreme nu a mai fost văzut pe micul ecran.

“Copiii mei au crescut, Luca este clasa a VIII-a, e bărbățelul casei, mă ajută la idei de texte, e foarte bun la limba și literatură română. Ruxandra e clasa a 2-a și mă învață să dansez. Este o foarte bună dansatoare, acum e în faza Michael Jackson, îl imită foarte bine, are pălăriuță… E o adevărată domnișoară. N-am mai participat la reality-show-uri, dar aș merge cu soția mea la ”Asia Express”, mi se pare tare experiența”, a declarat Dan Helciug, conform

Artistul lucrează la diferite proiecte

Chiar dacă a cam lipsit din lumina reflectoarelor, Dan Helciug nu a pierdut timpul deloc. În toată această perioadă, cât nu a mai putut susține spectacole cu trupa sa, din cauza restricțiilor pandemice, cântărețul a pus la cale toate detaliile pentru a lansa o nouă piesă, dar a și lucrat pentru ca vocea sa să poată fi auzită în diferite producții.

“Am pus voci la filme, dublez și după “Alladin” și “Spioni deghizați” o să mai urmeze și alte proiecte. O să fac turnee cu “My Queen Tribute” (n.r.proiectul lui muzical) și pregătesc o piesă nouă cu ”Spitalul de Urgență”. Videoclipul o să-l filmez la Târgu Mureș”, a mai declarat artistul.

Cântărețul s-a apucat de pictură

Însă pentru primăvara acestui an, Dan Helciug declară că pregătește un proiect de suflet. Nu are legătură cu muzica, dar face parte tot din aria artistică.

Ce nu știe multă lume este faptul că vedeta, pe lângă talentul muzical, se descurcă foarte bine și la pictură, iar acum un vis l-a făcut să se întoarcă la vechea sa pasiune.

Cu ajutorul sfaturilor primite de la specialiști, a cărților citite și a lecțiilor luate online, Dan Helciug și-a propus să facă o expoziție cu șase tablouri pictate chiar de el.

”Pictez abstract și o să fac o colecție de tablouri”

”Anul trecut am avut o revelație, am visat că pictam. M-am trezit, m-am gândit, apoi am început să mă documentez, am și niște prieteni pictori cu care m-am sfătuit, mi-am luat și niște cărți de pictură, de studiu, m-am uitat pe niște tutoriale pe Youtube ca să îmi perfectez puțin tehnica. Eu mai desenam înainte.

Pictez abstract și o să fac o colecție de tablouri, fiecare inițială a numelui meu va fi un element din tabelul lui Mendeleev. Vor fi grupate pe elemente chimice. Primul va fi Hidrogenul. Sunt 6 tablouri și voi face o expoziție cu artiști de-ai mei, căntăreți, care și picteză. Voi face poate un eveniment la primăvară”, a adăugat cântărețul.