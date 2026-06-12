Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”

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Dan Negru (55 de ani) a ieșit la atac în . Realizatorul TV a dat de pământ cu FIFA și susține că noul format, cu 48 de echipe, reprezintă moartea fotbalului. Negru îl arată cu degetul pe Gianni Infantino (56 de ani), pe care îl compară cu fostul dictator român Nicolae Ceaușescu.

Dan Negru, atac frontal la FIFA la Campionatul Mondial 2026

CM 2026 este cel mai lung turneu final din istorie și se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie Pentru prima dată, Cupa Mondială a aliniat la start 48 de echipe naționale, motiv care a declanșat furia lui Dan Negru. „Sfârșitul sportului numit ‘fotbal’ începe în seara asta. Nepoții noștri nu vor mai avea voie să joace sporturi cu învingători și învinși. Vor fi toți egali… Idealul comunist. Primul Campionat Mondial lipsit de meritocrație începe azi. ‘Fotbaliști din toate țările, uniți-vă!’ ar putea deveni sloganul proletar al FIFA.

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Curacao și Irak să aibă aceleași șanse ca Spania sau Brazilia. Pe stadion, ca pe rețelele sociale: toți egali. Curacao este o țară cu doar 150.000 de locuitori și joacă la Campionatul Mondial.

Acum sunt 48 de echipe, dar în viitor vor ajunge 64. E cel mai lung Mondial din istorie, din cauza lăcomiei după bani. În formatul clasic erau 64 de meciuri. Acum sunt 104. Bucuria rarității a dispărut. FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu: la ‘Cântarea României’, tot poporul încăpea pe scenă”, a tunat Dan Negru, pe Instagram.

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Discurs manifest al realizatorului TV: „Succesul lui va hrăni lăcomia. Eșecul lui va hrăni pasiunea”

Pe lângă numărul de participante, care a crescut de la 32 la 48, FIFA a mărit și numărul meciurilor de la 64 la 104. „Dacă fotbalul este încă sportul-rege, atunci FIFA să știe că un rege nu cerșește atenție. El o impune. Un rege nu își risipește valoarea doar pentru a distra masele. Are bufoni pentru asta.

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Acest Campionat Mondial ne va arăta unde este linia roșie dintre emoția sportului și sportul transformat într-o corporație în care contează doar profitul. Succesul lui va hrăni lăcomia. Eșecul lui va hrăni pasiunea. Eu sper să fie un eșec, pentru ca fotbalul să rămână o pasiune. Și pentru că lăcomia e cea mai mare sărăcie!”, a încheiat mesajul celebrul realizator TV.