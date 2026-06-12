Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”

Dan Negru, atac necruțător împotriva FIFA la CM 2026. Vedeta TV acuză că noul format cu 48 de echipe înseamnă „sfârșitul sportului numit fotbal” și că forul mondial e lacom de bani
Cristian Măciucă
12.06.2026 | 09:00
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondiala A furat ideea lui Ceausescu Sper sa fie un esec
ULTIMA ORĂ
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec” FOTO: Instagram Dan Negru
ADVERTISEMENT

Dan Negru (55 de ani) a ieșit la atac în ziua în care a început cel mai mare Campionat Mondial din istorie. Realizatorul TV a dat de pământ cu FIFA și susține că noul format, cu 48 de echipe, reprezintă moartea fotbalului. Negru îl arată cu degetul pe Gianni Infantino (56 de ani), pe care îl compară cu fostul dictator român Nicolae Ceaușescu.

Dan Negru, atac frontal la FIFA la Campionatul Mondial 2026

CM 2026 este cel mai lung turneu final din istorie și se desfășoară în perioada 11 iunie – 19 iulie în trei țări diferite: SUA, Canada și Mexic. Pentru prima dată, Cupa Mondială a aliniat la start 48 de echipe naționale, motiv care a declanșat furia lui Dan Negru. „Sfârșitul sportului numit ‘fotbal’ începe în seara asta. Nepoții noștri nu vor mai avea voie să joace sporturi cu învingători și învinși. Vor fi toți egali… Idealul comunist. Primul Campionat Mondial lipsit de meritocrație începe azi. ‘Fotbaliști din toate țările, uniți-vă!’ ar putea deveni sloganul proletar al FIFA.

ADVERTISEMENT

Curacao și Irak să aibă aceleași șanse ca Spania sau Brazilia. Pe stadion, ca pe rețelele sociale: toți egali. Curacao este o țară cu doar 150.000 de locuitori și joacă la Campionatul Mondial.

Acum sunt 48 de echipe, dar în viitor vor ajunge 64. E cel mai lung Mondial din istorie, din cauza lăcomiei după bani. În formatul clasic erau 64 de meciuri. Acum sunt 104. Bucuria rarității a dispărut. FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu: la ‘Cântarea României’, tot poporul încăpea pe scenă”, a tunat Dan Negru, pe Instagram.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus...
Digi24.ro
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”

Discurs manifest al realizatorului TV: „Succesul lui va hrăni lăcomia. Eșecul lui va hrăni pasiunea”

Pe lângă numărul de participante, care a crescut de la 32 la 48, FIFA a mărit și numărul meciurilor de la 64 la 104. „Dacă fotbalul este încă sportul-rege, atunci FIFA să știe că un rege nu cerșește atenție. El o impune. Un rege nu își risipește valoarea doar pentru a distra masele. Are bufoni pentru asta.

ADVERTISEMENT
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după...
Digisport.ro
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media

Acest Campionat Mondial ne va arăta unde este linia roșie dintre emoția sportului și sportul transformat într-o corporație în care contează doar profitul. Succesul lui va hrăni lăcomia. Eșecul lui va hrăni pasiunea. Eu sper să fie un eșec, pentru ca fotbalul să rămână o pasiune. Și pentru că lăcomia e cea mai mare sărăcie!”, a încheiat mesajul celebrul realizator TV.

ADVERTISEMENT
Nunta anului în fotbalul românesc! Fotbalistul de la FCSB e protagonist
Fanatik
Nunta anului în fotbalul românesc! Fotbalistul de la FCSB e protagonist
Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai...
Fanatik
Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026 
Record mondial doborât de două ori într-o noapte! Ce s-a întâmplat la Campionatul...
Fanatik
Record mondial doborât de două ori într-o noapte! Ce s-a întâmplat la Campionatul Mondial
Tags:
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Un fost antrenor din SuperLiga, bătut în vestiar după ce i-a făcut avansuri...
iamsport.ro
Un fost antrenor din SuperLiga, bătut în vestiar după ce i-a făcut avansuri unui jucător: 'Mi-a zis că este adevărat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!