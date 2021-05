Dan Negru, acuzații de blat pentru CFR Cluj și FCSB! Reacția unui fotbalist implicat

Celebrul prezentator de televiziune Dan Negru a lansat acuzații de blat pentru echipele CFR Cluj și FCSB, după ce acestea nu au reușit să se impună în meciurile de acasă cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și Academica Clinceni, din etapa a șaptea a play-off-ului.

Ardelenii au pierdut pentru prima dată în fața echipei lui Leo Grozavu și puteau fi depășiți în fruntea clasamentului de ”roș-albaștri”.

Doar că trupa lui Toni Petrea s-a încurcat și ea, scoțând doar o remiză în duelul cu ultima clasată din play-off, Academica Clinceni.

CFR Cluj și FCSB, acuzate de blat de Dan Negru

Aceste rezultate neașteptate l-au făcut pe Dan Negru, omul cu unul dintre cele mai bune ratinguri din televiziune, să spună că în partidele jucate de CFR Cluj și FCSB ori au fost blaturi la pariuri, ori formațiile din fruntea clasamentului sunt extrem de slabe și nu mai pot câștiga nici în fața echipelor considerat ”sateliți”.

Omul de televiziune a postat pe contul de Facebook un bilet jucat la pariuri. El a mizat 50 de lei pe victoria lui FC Porto și pe ”peste 1,5 goluri” la o partidă liga a doua germană, care i-au și ieșit, și pe victoria celor de la FCSB. Negru a precizat că la pauza întâlnirii ”roș-albaștrilor” a dat ”cash out” și și-a recuperat 25 de lei din investiție.

”Ori e blatul caselor de pariuri ori ăștia-s atât de slabi că nici blaturi nu mai pot să facă? Sepsi, subalterna Clujului, încurcă Clujul și Clinceniul, subalterna FCSB încurcă FCSB? Noua ‘cooperativă’ e aia a pariurilor sau ăștia nici de blaturi nu-s în stare ?”, a scris Dan Negru.

Cum i-a răspuns Florin Gardoș

”Deși, după ce am văzut PSG, pe Tănase și Neymar îi despart doar niște zerouri. La pauză am mirosit ‘blatu” și am ieșit”, a mai adăugat prezentatorul de televiziune.

Postarea sa a adunat peste 850 de reacți și peste 200 de comentarii, iar unul dintre acestea a venit chiar din partea fotbalistului Academicii Clinceni, Florin Gardoș, fost jucător la FCSB. ”Sper că e o glumă, altfel ar fi o jignire”, i-a răspuns Gardoș, care a fost doar rezervă la surpriza reușită de ilfoveni.

Întâlnirea Academica Clinceni – FCSB, încheiată cu scorul de 2-2, a avut un final tensionat. Florin Tănase a trimis cu capul, iar portarul Academicii a scos mingea din preajma liniei porţii. ”Roş-albaştrii” au cerut validarea golului, însă arbitrul Horia Mladinovici a considerat că mingea nu a trecut linia porţii.