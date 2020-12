Dan Negru, alături de Gheorghe Hagi: ”Rămâneți cu președintele, eu am treabă cu Regele”

Dan Negru s-a fotografiat alături de Gheorghe Hagi (55 de ani), postarea sa incluzându-l și pe șeful statului, însă fără a-i preciza numele. Prezentatorul de la Antena 1 și celebrul fotbalist și antrenor nu apar singuri, ci alături de o altă personalitate.

Mai exact, cele două vedete apar în compania lui Ovidiu Ioanițoaia, celebrul jurnalist sportiv. Cel mai probabil aceștia au filmat pentru o emisiune TV, mai ales că moderatorul de la „Next Star” are foarte multe amintiri frumoase cu unul dintre cei mai mari fotbaliști români din toate timpurile.

Gheorghe Hagi a fost numit de suporterii de la Galatasaray „Comandante”, în timp ce românii îl stimează și îl strigă „Regele”, așa cum a scris și Dan Negru în postarea sa de pe rețelele de socializare.

Dan Negru și Gheorghe Hagi, fotografie de colecție. Ce spune prezentatorul despre fotbalist

„Rămâneți cu președintele, eu și nea Ovidiu avem treabă cu Regele…”, a fost mesajul lăsat de Dan Negru în mediul online, în dreptul imaginii în care apare alături de Gheorghe Hagi și Ovidiu Ioanițoaia.

Omul de televiziune a filmat de multe ori alături de celebrul sportiv, povestind la un moment dat că este deranjat că romanii îi spun „Regelui” Hagi, nu domnul Hagi, în timp ce alții sunt catalogați drept „maeștrii” deși abia au trecut pragul de 20 de ani.

„Un om admirabil la filmări a fost domnul Hagi. Mă enervează foarte tare că lumea îi spune Gică și nu domnul Hagi. Mă enervează și nu o înțeleg. De ce Gică? De ce nu ar fi domnul Gică Hagi?

Iar altora li se spune «Maestre». Un actor de mâna a patra, de la teatru, vai de capul lui, care are 22 de ani, e maestru. Iar Hagi e Gică.

Am filmat cu domnul Gică Hagi. Eu așa îi spun. Era emisiune Next Star și domnia sa trebuia să intre pe platou pe la ora 18. Dar televiziunea e imprevizibilă. S-a făcut 18:45 și tot nu apucasem să-l sun pe Hagi. M-am uitat la ceas și am zis: «Mamă, am uitat să-l sun pe Hagi!».

Era finala și el trebuia să dea trofeul. L-am sunat cu 45 de minute întârziere și el aștepta. Am întâlnit vedete de liga a opta în România care nu au nimic din valoarea lui Hagi. Veneau și ziceau «Ați întârziat 10 minute? Plec».

Hagi a stat și a așteptat 45 de minute. A avut eleganța să stea să aștepte”, a mărturisit Dan Negru într-o emisiune în urmă cu câteva luni, potrivit gsp.ro.