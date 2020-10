Dan Negru, anunț important despre Revelion: „Am fost un prost când …”

Dan Negru este regele revelioanelor din România, fiind singurul prezentator tv care a reușit în ultimii 20 de ani să țină oamenii în fața micului ecran.

Show-urile sale sunt incontestabile, căci programul pe care îl are pe pentru fiecare revelion este organizat diferit, motiv pentru care reușește să surprindă de fiecare dată.

Există un revelion pe care vedeta Antena 1 îl regretă, cel din 2019-2020, considerând că șampania nu trebuia deschisă pentru acest an, care a fost unul greu pentru întreaga lumea.

Dan Negru regretă că a sărbătorit venirea anului 2020

Începutul anului 2020 a venit cu boală, pandemia cu noul coronavirus s-a răspândit pe tot globul pământesc, iar România a intrat în carantină din luna martie, iar în prezent sunt peste 2000 de infectări zilnice în țara noastră. Din cauza acestei situații, Dan Negru regretă că a sărbătorit venirea anului 2020.

„Am fost un prost că am sărbătorit cu șampanie 2020.”, a menționat prezentatorul tv într-o postare pe Facebook.

Fanii de pe Facebook l-au încurajt și au ținut să-i mărturisească faptul că pentru ei, în ciuda situației, a fost un an bun.

„A fost un an aproape frumos. Urât pentru că a fost pandemia, dar frumos pentru că am descoperit țara mult mai bine, plus multe mai multe, asta în funcție de om. Eu spre exemplu mi-am dezvoltat mult mai mult pasiunea auto moto prin campionatele naționale date la tv.”

„Daca se știa ce va fi, dar nu am știut și ne-am bucurat de fiecare zi. Așa cum trebuie să ne bucuram la fel și acum pentru fiecare zi dăruită de Dumnezeu !!!”, i-a scris un fan lui Dan Negru.

„Cred că ar trebui schimbat formatul emisiunii de Revelion. Să începem cu o schimbare în bine zic.”, a menționat un admirator.

Prezentatorul tv a devenit celebru pentru revelioanele sale

Născut la Timișoara, unde a studiat Jurnalismul, Dan Negru a fost inclus în Top Host European Broadcast, după ce a prezentat simultan formate internaționale de succes în două țări diferite, România și Republica Moldova.

El este singurul moderator european de televiziune care a prezentat 20 ani consecutiv revelioane televizate, toate lider de audiență. Fac revelionul cu Negru a devenit o exprimare populară pentru cei care petrec noaptea dintre ani acasă, la televizor.