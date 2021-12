Dan Negru, anunț despre Revelionul de la Antena 1: „După 23 de ani te mai plictisești”

Dan Negru a făcut un anunț important despre Revelionul pe care îl moderează la Antena 1 și anul acesta. Prezentatorul TV a dezvăluit care este motivul pentru care a acceptat să fie la cârma programului special de Anul Nou și de data aceasta.

Încă din anul 2000, telespectatorii care își petrec Revelionul acasă îl pot urmări pe cunoscutul prezentator pe micile ecrane, cu o ediție specială.

De cele mai multe ori, Dan Negru a fost pe primul loc la audiențe cu programul prezentat în noaptea trecerii dintre ani la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Dan Negru, anunț despre Revelionul de la Antena 1

Dan Negru a recunoscut că a ținut să facă un moment special în , dedicat lui Gheorghe Zamfir.

„Motorul care m-a convins anul ăsta: am vrut să îi țin neapărat ziua de naștere lui Gheorghe Zamfir, împlinește 80 de ani și am vrut să fac un moment special în Revelionul ăsta…”, a declarat Dan Negru pentru .

ADVERTISEMENT

Prezentatorul este de părere că privitul la televizor în noaptea de Anul Nou este „o mare prostie”. Dan Negru îi îndeamnă pe oameni să fie alături de familie și prieteni de Revelion, nu să privească emisiunile TV.

Acesta a mai spus că nu contează unde facem Revelionul, ci persoanele care ne sunt alături în noaptea dintre ani.

ADVERTISEMENT

„Nu există prostie mai mare pe Pământul ăsta decât să stai să te uiți la un televizor în noaptea de Revelion! (…)

Bucurați-vă de prieteni, de familie, de ăia din jur, atât de puține Revelioane avem de trăit împreună, că TREBUIE SĂ FII MARE PROST SĂ TE UIȚI LA NEGRU!”, a mai declarat gazda de la Antena 1 pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Dan Negru a vrut să renunțe la emisiunea specială de Anul Nou

În cadrul aceluiași interviu, Dan Negru a dezvăluit că s-a gândit de mai multe ori să renunțe să prezinte

„Ăsta e al 22-lea an în care fac Revelioane (…) al 23-lea chiar (…) Primul a fost 1998-1999! (…) De vreo trei ani de zile am vrut să pun frână Revelioanelor, am zis: «Bă, nu mai fac!» (…) După 23 de ani te mai plictisești uneori!”, a adăugat vedeta de televiziune.

ADVERTISEMENT

Dan Negru a fost întrebat dacă se uită la propriile emisiuni în noaptea dintre ani.

„Uneori stau și mă uit la televizor (…) Uneori mă mai uit și la mine, le știu (n.r. ‘materialele’), că le văd înainte, le văd pe la montaj, mă mai uit pe la alții…”, a mai spus acesta.

În ediția specială de Revelion a lui Dan Negru vor apărea vedete cunoscute, din toate generațiile. Printre acestea se numără Selly, Dorian Popa și Gheorghe Zamfir.