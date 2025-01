Dan Negru, despre prăbușirea audiențelor de Revelion, după plecarea lui de la Antena 1: ”Le înțeleg nemulțumirea și schimbarea prezentatorilor”. Exclusiv

De ce nu se mai uită românii la televizor și mai ales, de ce nu o mai fac în noaptea de Revelion? Dan Negru face o radiografie ”la sânge” despre consumul de televiziune, având experiența zecilor de Revelioane prezentate la Antena 1, toate cu audiențe spectaculoase.

Cât a scăzut consumul de televiziune în noaptea de Revelion

Care este viitorul televiziunii, în condițiile în care, față de anul 2010, audiențele au scăzut cu aproape un milion de telespectatori, în noaptea de Revelion?

Dan Negru este de părere că oamenii nu duc dorul programelor de altădată și asta nu neapărat din cauza ascensiunii .

De asemenea ”Regele audiențelor” a comentat, pentru FANATIK, pe seama ”performanței” postului Antena 1, care a pierdut și în acest an lupta cu rivalii de la Pro TV.

Dan Negru: ”Cei care cer insistent să revin de Revelion nu duc dorul meu, ci al lor”

FANATIK: Cât de des îți amintești perioada în care prezentai Revelioane și erai “Regele audiențelor”? Cum era sentimentul sau senzația?

Dan Negru: Nu am nostalgia Revelioanelor. Le-am prezentat vreo 25 de ani într-o țară care are de totul vreo 100 de ani. De vreo trei ani nu le mai fac și, în fiecare an, văd cum, în preajma Revelionului, online-ul este ticsit cu nostalgia legată de Negru. Cei care cer insistent să revin de Revelion nu duc dorul meu, ci al lor. Le e dor de ei, de vremurile în care erau cu toții împreună: familia, prietenii, erau tineri, copii, și se uitau la mine de Revelion. De ei înșiși le e dor, nu de mine. Dar dorul ăsta eu nu îl pot alina. Totuși, mă bucur că fac parte din amintirea vieții lor.

De ce crezi că oamenii nu mai urmăresc Revelioanele la TV, cum o făceau pe vremea când le prezentai tu?

Consumul de televiziune a scăzut dramatic, nu neapărat din cauza online, acesta doar a pus capacul. În anii primelor mele Revelioane, televiziunea era singura formă de distracție accesibilă: restaurantele erau scumpe, călătoriile necesitau viză, și singura opțiune era să stai acasă, cu familia sau prietenii, și să te uiți la televizor.

Revelionul televizat , când era singurul program diferit din tot anul. În rest, televiziunea emitea doar două ore pe zi, iar Revelionul era o excepție. Dacă noi nu am fi continuat tradiția, ideea de Revelion televizat ar fi dispărut, așa cum nu mai există în multe țări cu tradiție în showbiz.

”Antena a transferat echipe de la Pro TV care nu au performat”

Ce părere ai despre prestația Ilonei Brezoianu și a lui Florin Ristei de la Antena 1? Se poate spune că „ți-au luat” locul? I-ai urmărit de curiozitate?

Nu am văzut Revelioanele românești pentru că am fost pe alt fus orar, dar înțeleg nemulțumirea Antenei și schimbarea prezentatorilor de la an la an. După 23 de ani în care am fost doar eu, acum încearcă diferite formule. E firesc să caute soluții, mai ales că Antena a pierdut noaptea de Revelion la audiențe după ce o dominase timp de 23 de ani.

Într-o piață corectă și competitivă, nicio echipă de management nu poate fi relaxată când pierde un teritoriu pe care îl stăpânea. Mai ales că această pierdere vine după ce Antena a transferat multe echipe de producție de la Pro TV care nu au mai performat. Poate ca Brâncuși avea dreptate: „Cu penele altuia te poți împodobi, dar nu poți zbura.” Deci, e de înțeles nemulțumirea.

Dincolo de imagine, de marketing, revelionul nu este un program profitabil. După ce noi am dominat Revelioanele din anii 2000, Pro TV a renunțat la ele pentru o perioadă, deoarece nu erau nici profitabile financiar, nici ca imagine. Când nu câștigi nici financiar și nici ca imagine, ceva scârțâie.

Ce spune Dan Negru despre revenirea la Revelion

Mai ai de gând să revii vreodată să prezinți un Revelion la TV?

Poate că da, poate că nu. Habar n-am ce va fi în anii care vin. Uneori, absența este mai vizibilă decât prezența. În cazul Revelioanelor, asta mi s-a întâmplat în ultimii trei ani.

Cât de flatat te simți când ți se spune că ești unic în materie de Revelioane?

Este mai degrabă o povară. În televiziune, ritmul este ca în fotbal: săptămânal ai meci și dai examen. Transferul la altă „echipă” îți aduce mereu alte provocări. Mă bucur că transferul meu la Kanal D a fost însoțit de succesul unor show-uri precum sau The Floor.

Pregătești un eveniment special pentru Florin Piersic! Cum este starea lui de spirit acum? Cât de tânăr îl simți când vorbești cu el?

Are un spirit tânăr. Despre asta este vorba când vine vorba de vârstă: despre energia și spiritul pe care le ai, nu despre ce scrie în buletin.

Ce spune Dan Negru despre creatorii de conținut de pe Facebook și TikTok

Te-ai lăsat vreodată influențat de succesul în televiziune?

Cândva, da. Dar eram prea tânăr. Cred că Dumnezeu o va pune la capitolul „păcatele tinereții”.

Ce te bucură mai tare: succesul în televiziune sau faptul că ai devenit un antreprenor de succes?

Se leagă între ele. Lucrez în media comercială de 25 de ani, iar frica m-a determinat să găsesc și alte mijloace de supraviețuire, în afara televiziunii.

Cui i-ai da lecții de televiziune în acest moment?

Celor mulți de pe TikTok sau Facebook, care reușesc să creeze conținut mai atractiv decât multe programe TV profesioniste.