Dan Negru, discurs-manifest în dimineața meciului România – Suedia: „Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor. De-asta dispare performanța!”

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Dan Negru (55 de ani) va fi pe stadion la România – Suedia, iar în dimineața partidei a ținut să transmită un mesaj manifest despre situația sportului românesc. Prezentatorul TV consideră că declinul nu trebuie analizat doar prin prisma rezultatelor echipei naționale sau a tacticii folosite de antrenori, ci pleacă de la modul în care cresc noile generații.

Dan Negru, discurs-manifest înainte de România – Suedia: „Duceți-vă în școli!”

Dan Negru și-a început discursul cu o amintire despre tatăl său, care a antrenat în fotbalul județean o echipă numită Mănușarul. Acesta privea mult mai simplu fotbalul și nu era impresionat de complicatele discuții tactice purtate de specialiști. „Totuși, mă duc la meci diseară. Tata a antrenat o echipă din campionatul județean, Mănușarul. Jucau fotbal din pasiune. Tata se amuza când îi auzea pe analiști și antrenori vorbind despre sisteme de joc. O prostie! Dacă fotbalistul pierde mingea, nicio tactică nu mai are sens. Ca să existe tactică, fotbalistul trebuie să țină mingea și să nu piardă duelul”, a transmis Dan Negru, pe Facebook.

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Realizatorul TV crede însă că Acesta a atras atenția asupra condiției fizice a copiilor și asupra sedentarismului, după ce a remarcat situația inclusiv la ultima sa vizită pe Arena Națională.

„Dacă vreți să vedeți de ce dispare performanța din sporturile românești, duceți-vă în școli! Când am fost ultima dată pe Arena Națională, în jurul meu erau copii dolofani, supraponderali. Copiii au coloana strâmbă din cauza ghiozdanelor, sunt prost hrăniți, sedentari și au părinți care le dau scutiri de la orele de sport. Generația mea, care bătea mingea toată ziua pe afară, e mai robustă decât puștii de azi”, a continuat Dan Negru.

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Comparație dură între România și țările care dau ora exactă în fotbal: „Ai noștri se gândesc la următoarele alegeri”

Dan Negru dă vina și pe alimentația copiilor și a făcut o paralelă cu măsurile luate în Marea Britanie pentru limitarea reclamelor la anumite produse cu un conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr. „Sau, și mai simplu, uitați-vă la publicitatea din pauza meciurilor la televiziunile românești: băuturi îndulcite, snacksuri, burgeri, crenvurști…

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În Marea Britanie, reclamele la alimente și băuturi considerate nesănătoase, cu conținut ridicat de grăsimi, sare sau zahăr (HFSS), nu mai pot fi difuzate la televizor înainte de ora 21:00. E țara celui mai puternic campionat de fotbal din lume, Premier League. Noi îl avem pe cel mai jalnic: SuperLiga.

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Și în țara lui Halland, Norvegia, marketingul alimentelor nesănătoase e restricționat de lege. Pentru că ei se gândesc la următoarele generații. Ai noștri, la următoarele alegeri”, a conchis vedeta de la Kanal D.

România – Suedia, din etapa a 4-a a UEFA Nations League, luni, 5 octombrie, de la ora 21:00.