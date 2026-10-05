Sport

Dan Negru, discurs viral înainte de România – Suedia! Mesaj special pentru Gică Hagi: „E singurul care a recunoscut”

Dan Negru a vorbit în FANATIK după dezastrul „tricolor” din Liga Națiunilor. Ce îi transmite lui Gică Hagi și jucătorilor României înainte de meciul cu Suedia.
Bogdan Ciutacu
05.10.2026 | 15:19
Dan Negru discurs viral inainte de Romania Suedia Mesaj special pentru Gica Hagi E singurul care a recunoscut
EXCLUSIV FANATIK
Dan Negru și Gică Hagi / Foto: edit Fanatik
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Dan Negru este una dintre cele mai importante voci din mass-media românească, iar comentariile sale din spațiul online ajung deseori virale. Vedeta TV a ținut să transmită un mesaj prin intermediul FANATIK despre situația de la echipa națională, fiind un mare fan al fotbalului și un promoter al României.

Dan Negru știe care este marea problemă a fotbalului românesc

O întreagă țară s-a simțit umilită după înfrângerile fără drept de apel în fața Suediei, Bosniei și Poloniei, însă Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Nu fotbalul e de vină, ci întreg sistemul care se ocupă de sport în țara asta. Sportul e în colaps. Ce face echipa de gimnastică unde eram regii lumii? Handbalul? Ce am făcut la Jocurile Olimpice?”.

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Cunoscutul om de televiziune știe și de ce sportul românesc a regresat atât de mult: „Sportul e în genunchi pentru că acum copiii sunt supraponderali, dolofani, mănâncă prost și părinții le iau scutire de la sport. Eu am 55 de ani și generația mea e mai robustă decât generația copiilor de azi”.

Dan Negru consideră că problemele României sunt însă mai mari decât cele de la echipa națională a României: „Fotbalul e doar o parte din dezastru, partea care se vede. Dezastrul mare sunt copiii din școli”.

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Dan Negru, mesaj acid pentru jucătorii lui Gică Hagi

Întrebat ce le-ar spune în vestiar jucătorilor înainte de meciul cu Suedia, Dan Negru a avut o reacție genială: „Sunteți la Naționala României, nu la Insula Iubirii! Cred totuși că Tudor Arghezi a zis-o cel mai bine: să vrei până la 100 și să poți până la 6. Atât se poate”.

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Dan Negru îl apreciază pe selecționerul României pentru un lucru pe care nimeni nu a avut curajul să îl spună public: „Hagi e singurul om care a recunoscut asta într-o țară în care nimeni nu își asumă vreo răspundere”.

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Cu toate acestea, Negru a ținut să își expună opinia cu privire la una dintre cele mai grave practici împământenite în fotbalul din România: „Echipele de juniori unde se intră pe pile și pe bani. Și unde părinții fac legea, nu antrenorii pentru că părinții îi cumpără pe antrenori”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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