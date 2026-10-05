Dan Negru, discurs viral înainte de România – Suedia! Mesaj special pentru Gică Hagi: „E singurul care a recunoscut”

Dan Negru este una dintre cele mai importante voci din mass-media românească, iar comentariile sale din spațiul online ajung deseori virale. Vedeta TV a ținut să transmită un mesaj prin intermediul FANATIK despre situația de la echipa națională, fiind un mare fan al fotbalului și un promoter al României.
O întreagă țară s-a simțit umilită după înfrângerile fără drept de apel în fața Suediei, Bosniei și Poloniei, însă Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Nu fotbalul e de vină, ci întreg sistemul care se ocupă de sport în țara asta. Sportul e în colaps. Ce face echipa de gimnastică unde eram regii lumii? Handbalul? Ce am făcut la Jocurile Olimpice?”.
Cunoscutul om de televiziune știe și de ce sportul românesc a regresat atât de mult: „Sportul e în genunchi pentru că acum copiii sunt supraponderali, dolofani, mănâncă prost și părinții le iau scutire de la sport. Eu am 55 de ani și generația mea e mai robustă decât generația copiilor de azi”.
Dan Negru consideră că problemele României sunt însă mai mari decât cele de la echipa națională a României: „Fotbalul e doar o parte din dezastru, partea care se vede. Dezastrul mare sunt copiii din școli”.
Întrebat ce le-ar spune în vestiar jucătorilor înainte de meciul cu Suedia, Dan Negru a avut o reacție genială: „Sunteți la Naționala României, nu la Insula Iubirii! Cred totuși că Tudor Arghezi a zis-o cel mai bine: să vrei până la 100 și să poți până la 6. Atât se poate”.
Dan Negru îl apreciază pe selecționerul României pentru un lucru pe care nimeni nu a avut curajul să îl spună public: „Hagi e singurul om care a recunoscut asta într-o țară în care nimeni nu își asumă vreo răspundere”.
Cu toate acestea, Negru a ținut să își expună opinia cu privire la una dintre cele mai grave practici împământenite în fotbalul din România: „Echipele de juniori unde se intră pe pile și pe bani. Și unde părinții fac legea, nu antrenorii pentru că părinții îi cumpără pe antrenori”.