Dan Negru, discurs viral înainte de România – Suedia! Mesaj special pentru Gică Hagi: „E singurul care a recunoscut”

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Dan Negru este una dintre cele mai importante voci din mass-media românească, iar comentariile sale din spațiul online ajung deseori virale. prin intermediul FANATIK despre situația de la echipa națională, fiind un mare fan al fotbalului și un promoter al României.

Dan Negru știe care este marea problemă a fotbalului românesc

O întreagă țară s-a simțit umilită după înfrângerile fără drept de apel în fața Suediei, Bosniei și Poloniei, însă Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Nu fotbalul e de vină, ci întreg sistemul care se ocupă de sport în țara asta. Sportul e în colaps. Ce face echipa de gimnastică unde eram regii lumii? Handbalul? Ce am făcut la Jocurile Olimpice?”.

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atât de mult: „Sportul e în genunchi pentru că acum copiii sunt supraponderali, dolofani, mănâncă prost și părinții le iau scutire de la sport. Eu am 55 de ani și generația mea e mai robustă decât generația copiilor de azi”.

Dan Negru consideră că problemele României sunt însă mai mari decât cele de la echipa națională a României: „Fotbalul e doar o parte din dezastru, partea care se vede. Dezastrul mare sunt copiii din școli”.

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Dan Negru, mesaj acid pentru jucătorii lui Gică Hagi

Întrebat ce le-ar spune în vestiar jucătorilor înainte de meciul cu Suedia, Dan Negru a avut o reacție genială: „Sunteți la Naționala României, nu la Insula Iubirii! Cred totuși că Tudor Arghezi a zis-o cel mai bine: să vrei până la 100 și să poți până la 6. Atât se poate”.

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Dan Negru îl apreciază pe selecționerul României pentru un lucru pe care nimeni nu a avut curajul să îl spună public: „Hagi e singurul om care a recunoscut asta într-o țară în care nimeni nu își asumă vreo răspundere”.

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Cu toate acestea, Negru a ținut să își expună opinia cu privire la una dintre cele mai grave practici împământenite în fotbalul din România: „Echipele de juniori unde se intră pe pile și pe bani. Și unde părinții fac legea, nu antrenorii pentru că părinții îi cumpără pe antrenori”.