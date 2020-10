Dan Negru face haz de necaz după ce a văzut ofertele pentru Revelion: ”Îmi fac concurență”

View this post on Instagram

Turismul românesc îmi face concurență de Revelion 😂 Am găsit "chilipiruri" la Poiana Brașov din 30 dec până in 3 Ianuarie: 1 apartament , 2 dormitoare pentru 2 adulți : 6162 euro cu reducere de la 7246 euro ! Și grăbiti-vă, se dă! Booking zice că a mai rămas doar o cameră! 6126 de euro in 4 zile însemnă vreo 64 euro/oră. Am găsit și o garsonieră in centrul orașului Lupeni, ăla care avea minerit cândva. 3000 euro e garsoniera acolo. Jumate din prețul sejurului din Poiană ! Dormi două nopți in Poiană sau îți cumperi o casă in Lupeni. Ca despre asta e România: despre amărâții din Lupeni și despre barosanii din Poiana Brașov. #tuvăn…

