Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut

Fostul moderator de la Antena 1, Dan Negru, își ține fanii la curent cu deplasările pe care le face în străinătate. În una dintre călătoriile sale a realizat o imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Descoperă unde s-au văzut cele două vedete.

Fotografie unică cu Dan Negru și Lucian Bute

A plecat din trustul Intact, unde era numit Regele Revelioanelor. Dan Negru a semnat cu un post de televiziune rival, spunându-și ferm . Jurnalistul a dezvăluit ce crede după ce fostul post la care a lucrat a pierdut ”bătălia”.

Într-o altă postare de pe rețelele de socializare a oferit o . În urmă cu puțin timp a distribuit o fotografie uimitoare cu unul dintre cei mai cunoscuți boxeri din țara noastră. S-a pozat cu Lucian Bute, dar nu pe teritorul României. Cei doi s-au revăzut după 26 de ani, în Canada.

Locul de întâlnire dintre prezentatorul de la Kanal D și celebrul pugilist a fost Montreal, acolo unde sportivul în vârstă de 46 de ani locuiește de multă vreme. Acesta nu este singurul care a ales această destinație după retragere, Leonard Doroftei locuind o vreme bună în această țară frumoasă.

„M-am reîntâlnit cu Lucian Bute, azi, departe, în Montreal…Între cele două fotografii au trecut 26 de ani: prima a fost făcută la Academia Vedetelor, un show pe care îl prezentam în 2000, iar a doua-acum câteva minute. Montrealul rămâne orașul victoriilor românești: Nadia, Lucian…

Și campionii de valoarea lui Lucian ne pot învăța drumul vieții: cum să câștigi cu modestie și să pierzi cu demnitate!”, a notat Dan Negru, pe pagina personală de Facebook. Internauții au reacționat în număr foarte mare, aducând-o în discuție și pe fosta mare gimnastă, Nadia Comăneci.



Cum s-au cunoscut Dan Negru și Lucian Bute

Într-o postare făcută în urmă cu ani buni pe blogul personal Dan Negru a venit cu o serie de detalii surpriză. A povestit cum l-a cunoscut pe Lucian Bute. Prezentatorul de la Kanal D a dezvăluit că totul s-a petrecut în perioada în care realiza emisiunea Academia Vedetelor.

Cunoscutul moderator a povestit că urma să-l aibă invitat în show pe Leonard Doroftei. Din păcate, acesta nu a mai putut ajunge. În schimb, a venit cu o propunere ieșită din comun pe care producătorii au reușit să o accepte în cele din urmă. Numele lui Lucian Bute a fost cel care a ieșit în evidență.

„Doroftei, ca să nu rămână dator, își cere a mia oară scuze pentru faptul că nu poate ajunge la filmări și ne promite că rezolvă el cumva, găsește un înlocuitor. Am luat-o ca pe un simplu schimb de politețuri.

Peste câteva ore însă, Moșu’ revine cu un telefon: «Gata, am rezolvat-o! Îți trimit un puști de mare viitor, moșule, o să vezi. Ăsta rupe cu dinții. Bagă-l la televizor că merită». Sincer, noi aveam nevoie de o vedetă a momentului, nu de una a viitorului.

Totuși, din respect pentru Dorin, am spus ok, să vină. Dacă Moșu’ insistă… Am filmat cu puștiul…Cred că a fost printre primele lui apariții la televizor. Timid, retras, de un bun simț contrastant cu lumea show-bizului în care nu-și găsea loc.

În timp l-am reîntâlnit Același bun simț, chiar dacă anii au trecut. Azi mă bucur că atunci, cind Moșul ni l-a recomandat, nu am refuzat propunerea lui. Pierdeam șansa de a-l întâlni «pe viu» pe Lucian Bute”, a scris Dan Negru pe .