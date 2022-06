Dan Negru, “săgeți” către Antena 1, după ce Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu au plecat de la Kiss FM: “Ar fi o evoluție!”

Ionuț Rusu și Andrei Ciobanu pleacă de la Kiss FM. Anunțul a fost făcut de postul de radio pe pagina oficială de Facebook, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Dan Negru a fost printre primele vedete care au avut ceva de spus pe acest subiect. A trimis un mesaj subtil pentru Antena 1.

Dan Negru, săgeți subtile către Antene, după comunicatul Kiss FM prin care a fost anunțată încheierea colaborării cu Rusu și Andrei

Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu și-au încheiat colaborarea cu Kiss FM după ce ani la rând au prezentat matinalul postului de radio. Comediantul a început în urmă cu opt ani alături de Sergiu Floroaia, ce mai apoi a fost înlocuit de

Împreună au format una dintre cele mai iubite echipe din media și, totuși, Kiss FM a anunțat pe pagina de Facebook că a încheiat colaborarea cu cei doi.

„Prieteni, a venit momentul să ne luăm rămas-bun de la Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu, după opt, respectiv, cinci ani petrecuți la matinalul Kiss FM. Colaborarea dintre ‘Rusu & Andrei’ și Kiss FM a ajuns la final.

Noi, împreună cu băieții, vă mulțumim pentru toate momentele frumoase petrecute împreună și pentru că ați făcut din emisiunea noastră cel mai ascultat show de radio din România.

Atât pe noi, cât și pe ‘ursuleți’, ne așteaptă succese noi! WE KISS YOU!”, au transmis cei de la Kiss FM.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Publicul, dar și colegii de breaslă s-au grăbit să le ureze toate cele bune și, în același timp, mulți nu au înțeles de ce s-a luat această decizie.

Dan Negru: „Sunt invidios”

Printre primii oameni care au reacționat a fost Dan Negru. La rândul lui, după mai bine de 20 ani petrecuți în trustul de televiziune. Acum, „regele audiențelor” a afirmat că este gelos pe modul în care Kiss FM și-a luat la revedere de la Rusu și Andrei, având în vedere că el nu a primit vreun mesaj public de mulțumire.

„Bună postare ! Sunt invidios! Puține companii mulțumesc celor care pleacă! Felicitări pentru recunoștința! Sunt invidios și totodată încrezător ca breasla mea știe să și mulțumească. Nu credeam pentru ca n-am mai întâlnit. E o premiera. Bravo!”, a fost comentariul lăsat de Dan Negru.

Totodată, și Cabral le-a scris că sunt o echipă „mișto” și i-a felicitat pentru drumul lor. Ulterior, prezentatorul de la Jocul cuvintelor a revenit cu o postare pe contul său de Facebook. Acesta a spus, din nou, că l-a bucurat comunicatul postului de radio.

„Recunoștința e dobânda împrumuturilor sufletești… În lumea noastră mică, n-o cunoaștem.Cei noi veniți îi privesc cu ură pe cei vechi. E la fel în administrație, în sport, în teatru, în televiziune, oriunde. Îi urâm pe cei de dinainte. Doar moartea îți dă valoare în România. Să învățăm recunoștință, ar fi o evoluție”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Mesajul transmis de Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu după ce încheierea colaborării cu Kiss FM

La scurt timp după postarea celor de la Kiss FM, Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu au publicat un mesaj comun pe Instagram. Ei au mulțumit tuturor pentru gândurile bune și au mărturisit că sunt copleșiți de toate mesajele primite.

Vezi această postare pe Instagram

„Vă mulțumim fiecăruia dintre voi și ne simțim flatați să vedem atât de multă dragoste îndreptată către noi. Dar mulțumirile cele mai de preț și cele mai speciale, vin de la noi spre ascultătorii noștri. Timp de atâția ani ați fost alături de noi în fiecare dimineață și am împărtășit momente cu adevărat extraordinare.

Înarmați cu prietenia voastră necondiționată am reușit să fim an de an cel mai ascultat show de radio din România, iar legătura care s-a născut între noi este imposibil de descris în cuvinte. Dar știm sigur că voi o înțelegeți la fel de bine ca și noi. Faptul că ne-ați acceptat în casele și mașinile voastre atât de mult timp este mai presus de orice cuvânt scris sau rostit”, este o parte din mesajul transmis de Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu.