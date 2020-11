Dan Negru, pregătit de filmările pentru Revelion 2021. Cine e pe lista invitaților

Dan Negru a anunțat că se pregătește pentru filmările Revelionului de anul acesta, după ce în ultima perioadă foarte multă lume l-a ironizat pe tema aceasta. Celebrul prezentator de la Antena 1 a transmis și cine sunt persoanele care vor petrece alături de el la trecerea dintre ani.

Realizatorul TV a ținut să menționeze că filmările se vor desfășura în conformitate cu măsurile impuse de pandemia de coronavirus. Timișoreanul în vârstă de 49 de ani a menționat că data la care vor începe filmările pentru celebra petrecere de Revelion va fi undeva la începutul lunii decembrie.

Mai mult decât atât, Dan Negru a dezvăluit că are o listă de invitați pe care sunt trecute vedete care nici măcar nu erau născute în urmă cu 20 de ani, atunci când a început să prezinte Revelionul. Prezentatorul a fost lider de audiență în toți acești ani, oamenii stând lipiți de televizor să-l vadă.

Dan Negru, gata de Revelionul 2021. Când încep filmările și cine sunt invitații

„Cum ar fi prima decizie: împreună cu echipa de producție TV am hotărât să filmăm Revelionul la începutul lui decembrie: 2-3-4 decembrie, pe acolo, pe undeva. Deci, se face! Cu toate măsurile de siguranță!

Acu’ 20 de ani, după o filmare de Revelion, Gică Petrescu m-a întrebat dacă am drum pe la Universitate să-l las și pe el acasă. Stătea pe lângă Cercul Militar. Tot drumul am povestit despre clătite!

Habar n-am cum am ajuns să vorbim despre asta, dar nea Gică mi-a povestit cum Cezarina, soția lui, făcea cele mai bune clătite din București.

Aseară l-am sunat pe Selly și am confirmat cu el zilele de filmare. Va fi unul dintre invitații mei. Acu’ 20 de ani, când povesteam cu nea Gică despre clătite, Selly încă nu se născuse. La mulți ani, România! Work in progress”, a scris Dan Negru în mediul online.

Moderatorul are un ritual de la care nu se abate sub nicio formă în zilele de filmări, declarând la un moment dat că obișnuiește să bea foarte mult ceai negru. Pe de altă parte vedeta Antena 1 nu mănâncă prea mult, fiind preocupat ca totul să iasă ca la carte.

„Beau câțiva litri de ceai negru în timpul filmărilor de revelion. Cred că in ăștia 20 de ani am băut câteva cisterne de ceai negru. De câțiva ani fac Revelioanele și în Moldova la PrimeTV și acolo am același obicei cu ceaiul.

Cei din echipa de acolo mi-au adus anul trecut la platou un samovar. Am vrut să-l iau acasă, dar mi l-au oprit la aeroport. Nu prea mănânc în zilele de filmare de revelion. Beau ceai. Mult”, spunea în urmă cu ceva timp prezentatorul, relatează viva.ro.