Dan Negru, reacție după scandalul declanșat de Revelionul TVR. „Oamenii sunt marea încercare”

Dan Negru a reacționat cu privire la scandalul declanșat de Revelionul de la TVR. Prezentatorul a amintit de vremurile în care a plecat de la respectiva televiziune și a menționat că „oamenii sunt marea încercare” pentru aceasta.

Revelionul de la Antena 1 a spulberat audiența, iar acest lucru nu este o noutate, întâmplâdu-se în fiecare an din ultimii 21. În schimb, TVR-ul a iscat o serie de comentarii negative, după ce programul din noaptea dintre ani a adus în prim plan ironii la adresa autorităților și a celor care respectă normele de protecție anti-Covid-19.

Prezentatorul de la Antena 1 a publicat un comentariu amplu pe contul de Instagram în care aduce lămuriri cu privire la motivul pentru care postul respectiv a ajuns în această situație.

Dan Negru, reacție după scandalul declanșat de Revelionul TVR

Dan Negru a început prin a aminti de discuțiile iscate de programul difuzat în noaptea dintre ani și a notat care este problema cu care se confruntă postul de televiziune.

„E scandal în TVR zilele astea…Și ăsta pare să fie doar începutul! Totuși, respectul pentru oameni e marea încercare a TVR. Dintotdeauna!”

Prezentatorul a continuat prin a aminti valorile pe care această televiziune le-a pierdut de-a lungul timpului, menționând că oamenii respectivi nu au fost apreciați la adevărata valoare. „Pe Cristian Țopescu l-au dat afară și azi, după moarte, ii ridică statui. Iosif Sava, o legendă TVR, a fost dat afară de pe o zi pe alta. Azi are o statuie în centrul Bucureștiului.

Stere Gulea a fost directorul care l-a concediat, pe ranchiună personală, se zvonea atunci pe coridoare. L-a tras cineva la răspundere? Sava a plecat la PRO TV și TVR a pierdut o legendă și un profesionist. N-a răspuns nimeni ! Brenciu, Divertis, Vlad Enachescu și alții, cu sutele, au avut porți deschise când au plecat.”

Omul de televiziune a explicat și care au fost condițiile în care el a părăsit TVR-ul, dar nu a uitat nici să precizeze că i-a spulberat din punct de vedere al audiențelor. „Eu, prea mic in comparație cu cei amintiți, când am plecat din TVR și mi-am anunțat șefii ca o fac, toți m-au felicitat că plec la o TV comercială în loc să incerce să mă oprească. N-a încercat nimeni măcar să negocieze cu mine, deși plecarea mea din TVR era pe prima pagină a ziarelor.

De 21 de ani, de când am plecat, am distrus TVR, în mod constat, în audiențe. Chiar anul ăsta, Revelionul TVR, sămânța scandalului, a fost pe locul 5, la distanță uriașă de Revelionul meu de la Antena 1, acolo unde am plecat acu’ 21 de ani. Oamenii sunt marea încercare a TVR-ului”, a concluzionat acesta.

