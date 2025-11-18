Dan Negru, reacție dură după ce România a ratat calificarea directă la Mondiale. ”În fotbal e ca și în politică: vinovații sunt mereu alții!”

ADVERTISEMENT

Naționala României urmează să întâlnească San Marino în ultimul meci din preliminarii, dar jocul este unul doar de palmares. Dan Negru s-a arătat indignat de faptul că ”tricolorii” au ratat calificarea directă la Mondiale.

Ce a spus Dan Negru după ce România a ratat calificarea directă la Mondiale

În ziua partidei de pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești, omul de televiziune a asemănat San Marino cu Rădăuți și a făcut o paralelă dureroasă între numeroasele calificări ratate la fotbal și campaniile electorale din politica românească.

”Diseară România joacă cu Rădăuți. San Marino și Rădăuți au aceeași populație, vreo 30 de mii de locuitori. Cu ăia putem. Așa e și cu ăștia din politică: nu ne bagă nimeni în seamă în relațiile internaționale, singurele vizite de stat pe care le mai fac ai noștri sunt la Chișinău. Cu ăia putem.

E mare asemănare între campaniile de calificare la fotbal și campaniile electorale. În ambele, alții sunt de vină. Când Drăguș avea piciorul la etajul doi, vinovat era bosniacul. Așa și ăștia în politică: vinovați sunt mereu alții. Fotbalul, societatea, politica merg mână în mână”, a scris Dan Negru, pe contul de Facebook.

Atac devastator la actuala generație de fotbaliști

În continuarea mesajului manifest, celebrul prezentator, cunoscut ca un pasionat de sport, a avut un atac extrem de dur la adresa celor care le ridică osanale actualilor fotbaliști din naționala României.

”După Euro de anul trecut, fotbaliștii erau ‘generația de suflet’, iar comentatorii lingușitori erau în extaz cu ‘zidul galben’. Dacă erai echilibrat, te mâncau. Am pățit-o când am întrebat unde-s prin Champions League jucătorii de suflet. Așa cum m-au mâncat și progresiștii, și suveraniștii când am spus că nu-mi place de ei, de nici unii…

Hagi, Dan Petrescu, Lăcătuș l-au avut pe Țopescu. Coposu, Rațiu, Iliescu i-au avut pe Octavian Paler și Adrian Păunescu – ei comentau politica de atunci. Marțafoii-fotbaliști de azi au comentatorii pe care-i merita și păcălicii din politica au analiști pe măsură lor.

Noi îl lingușim pe cei care-s sus. Și mâine, îi trădăm! Lucescu era un ‘boșorog’ până în minutul 94, în meciul cu Austria , când, la gol, a devenit un ‘strateg desăvârșit’. Iorga ne-a spus-o frumos: ‘Lingușirea e plata anticipată a trădării care o să urmeze’”, a mai precizat Dan Negru.

Cum se poate califica, totuși, România la Mondiale

Înaintea partidei , din ultima etapă a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, programată marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, reprezentativa noastră nu mai are șanse să urce mai sus de locul 3 în Grupa H.

Cu toate că au ratat calificarea directă la turneul final de anul viitor, ”tricolorii” mai o șansă de a ajunge la marea competiție după ce și-au câștigat grupa de Liga Națiunilor. Acest lucru le permite să joace în barajul programat în martie 2026.

Cu cine va juca România la baraj

Venind pe culoarul Ligii Națiunilor, selecționata României a meciurilor de baraj, eveniment prevăzut pentru joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00.

În semifinalele barajului din 26 martie 2026, ”tricolorii” vor evolua în deplasare cu o echipă din prima urnă valorică. Acolo se află în acest moment Italia, Turcia, Polonia și Ucraina, dar ultimele două nu sunt încă sigure de locul lor, totul depinzând de ce se va întâmpla în ultimele jocuri din preliminarii.

În cazul în care se va califica în finalele de pe 31 martie, naționala noastră va evolua contra uneia dintre cele 4 câștigătoare din meciurile în care se întâlnesc echipele din urnele 2 și 3. Gazda acestor partide va fi stabilită prin tragere la sorți.