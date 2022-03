Dan Negru i-a avut pe ruși și ucraineni într-o emisiune: ”Trăiau jocurile cu intensitatea unui război”

Dan Negru a vorbit despre perioada în care a prezentat programul TV “Jocuri fără frontiere” în 2006, atunci când i-a avut pe ruși și ucraineni, care se luptau la niște jocuri “ca la război”.

Dan Negru i0a avut pe ruși și ucraineni într-o emisiune

a prezentat una dintre cele mai apreciate emisiuni europene de divertisment, chiar din Saint-Tropez. Programul a fost transmis la TV din România, Ucraina, Rusia și Italia.

La momentul respectiv, Dan Negru era speriat de “agresivitatea” cu care luptau rușii și ucrainenii, ca la un război, în timp ce restul erau relaxați. De altfel, era o emisiune de divertisment, așa că probele erau amuzante.

“Am prezentat, acu’ vreo 20 de ani, una din puținele confruntări in divertismentul TV european dintre Ucraina și Rusia. (video mai jos). Am prezentat atunci ‘Jeux sans Frontiers’ filmat in Saint-Tropez și transmis simultan de tv din Ucraina, Rusia, Italia și România.

Ei cu Svetlana Horkina și alți campioni, noi cu Raducioiu, Duckadam, Doina Melinte și restul elitei sportive. M-a speriat atunci agresivitatea cu care luptau rușii si ucrainenii.

Noi și italienii eram relaxați. Rușii și ucrainenii se înțelegeau vorbind rusește așa cum noi ne ințelegeam la vorbă cu italienii. Jocurile simple, haioase ei le trăiau cu intensitatea unui război!

Atunci-acu’20 de ani-a fost prima dată când m-am simțit bine că sunt european, apropiat de Italia sau Franța și departe de Rusia, Cecenia, Ucraina, Belarus și care or mai fi…

E adevărat, pe finalul jocurilor, rușii si ucrainenii s-au mai îmblânzi descoperind vinul franțuzesc. Pentru că așa cum prietenia nu e statornică, nici duşmănia nu e durabilă…”, a postat pe Instagram.

Emisiunea “Jeux sans frontieres”, care în 2006 s-a numit “Jocuri la Saint Tropez”, a fost difuzată la Antena 1. Potrivit regulilor competiției, fiecare țară trebuia să fie reprezentată de zece orașe, iar fiecare echipă formată din nouă tineri, conduși de un căpitan vedetă.

Printre căpitanii care au condus echipele se numără Doina Melinte, Ioan Crăciunescu și Florin Răducioiu. Probele din concurs erau amuzante, dar foarte dificile, iar echipa cea mai puternică urma să se califice în finală.