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Dan Negru sare la gâtul Antenei 1 după linșajul la care a fost supus Ștefan Bănică: „Eu am fost primul păcălici! Lăcomia e aceeași!”

Ștefan Bănică Jr. și-a făcut apariția în platoul Antena cu ocazia descinderii Campionatului Mondial, însă a primit un val de hate. Dan Negru a sărit în apărarea artistului. Ce mesaj vehement a transmis.
Mihai Dragomir
13.06.2026 | 16:46
Dan Negru sare la gatul Antenei 1 dupa linsajul la care a fost supus Stefan Banica Eu am fost primul pacalici Lacomia e aceeasi
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Dan Negru nu a mai rezistat. Mesaj public după acuzele la adresa lui Ștefan Bănică Jr. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Ștefan Bănică Jr. a fost protagonistul unei apariții surpriză în platoul Antena. Artistul a fost gazdă cu ocazia festivității de deschidere și a debutului Campionatului Mondial 2026, eveniment ce a avut loc joi, 11 iunie. Celebrul cântăreț și actor român s-a lovit ulterior de un val imens de hate. Dan Negru a luat atitudine și a răspuns contestatarilor printr-un mesaj amplu.

Dan Negru, mesaj vehement după atacurile la adresa lui Ștefan Bănică Jr.

Prezența artistului în platoul celor de la Antena nu a fost salutată de publicul român. Mai mulți microbiști au pus la îndoială faptul că Ștefan Bănică Jr. ar fi cea mai potrivită persoană care să apară într-un astfel de context. El a oferit deja o reacție în exclusivitate pentru FANATIK cu privire la criticile primite. Ulterior, Dan Negru, cel care a explodat de furie direct de la Cupa Mondială și care este una dintre vechile sale cunoștințe, a sărit în apărarea sa.

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„Fotbalul comentat din studiouri să fie supărarea, nu Bănică. Sar în apărarea lui Ștefan , criticat în orele astea pentru că e comentator TV la Mondial. Bănică este un brand uriaș, iar televiziunile încearcă să-și valorifice investițiile. Știu cum funcționează : primul „păcălici” am fost chiar eu. Acum 20 de ani m-au convins să comentez o finală a Cupei României. Directorii erau alții, dar lăcomia era aceeași. Am comentat meciul și apoi o lună n-am mai ieșit din casă. La pauză, îmi amintesc că m-a sunat Adrian Păunescu să-mi spună că o să mă sune Liviu „Bocciu”, liderul galeriei Rapidului. Și astăzi, după 20 de ani, Bocciu își amintește amuzat de seara aia

Modelul vine de la americani. Prin 2000 au încercat cu Bon Jovi. N-a mers. Apoi NBC Sports⁠ a dezvoltat conceptul „Crossover”. Astăzi, americanii aduc vedete în tribune, televiziunile le filmează, iar imaginile ajung în social media, unde fac audiențe mai mari decât meciurile la care asistă. Alexandru Vlahuță avea dreptate: Cel mai rău e deprinderea cu răul”a fost mesajul amplu postat de Dan Negru pe pagina oficială.

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Dan Negru, atac la adresa trustului Intact

Dan Negru a lansat un atac și către trustul Intact, din care a făcut parte mulți ani. Fostul mare prezentator de emisiuni de la Atena a criticat faptul că, spre deosebire de concurență, care și-a trimis comentatorii sportivi la marile campionate de fotbal disputate până acum, angajații lor și-au prestat meseria din studiourile companiei.

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„Mai bine ne-am întreba de ce comentatorii transmit meciurile din studiourile de la București și nu de la fața locului. La Campionatele Mondiale din 2014 și 2018, comentatorii TVR erau pe stadioane. Astăzi, de cele mai multe ori, sunt în studio. Tot din lăcomie. E mai ieftin așa, iar „pleava” oricum nu se prinde.

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La Euro 2024, cu mici excepții, comentatorii PRO TV au transmis tot din București. Cei de la Antena 1 la fel. Doar TVR 1 a avut de la început comentatori pe stadion! Generația copiilor mei nici măcar nu mai știe cum arată un meci comentat din stadion. Nu mai știe să facă diferența ! Nu e deloc un lucru mic pentru ca lucrurile mici le fac pe cele mari. Așa cum generația copiilor mei nu mai știe nici cum e să vezi o națională calificată la un Mondial”, a mai scris Dan Negru în mesajul său.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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